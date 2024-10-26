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▲康芮颱風實際的轉向角度以及跟台灣之間的距離遠近都還有變化空間，提醒大家持續留意未來的颱風預報訊息。（圖／取自中央氣象署）

▲潭美颱風下週大迴轉，不過由於強度減弱，再影響台灣機會低。（圖／取自中央氣象署）

▲週六（26日）仍會受到潭美颱風外圍環流影響，大氣環境不穩定，東半部地區及恆春半島有短暫陣雨。（圖／中央氣象署提供）

▲專家認為未來雙颱侵台機率低，路徑將跟著環境駛流場走。（圖／取自中央氣象署）

隨著影響台灣多天的潭美颱風逐漸遠離，週末期間（26日至27日）台灣的天氣將較為好轉，潭美颱風下週一（28日）向東迴轉往中部移動，不過發展條件差，對台灣不會再有明顯影響；康芮颱風目前發展條件好，上看中颱或以上強度，不過目前路徑預報直接影響台灣機率低，不過實際北轉角度仍為影響台灣程度帶來變數，還需要進一步觀察！而下週一起新一波東北季風南下，迎風面將降溫降雨，提醒民眾注意。氣象職人吳聖宇在臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，康芮颱風週末這兩天距離台灣仍然較遠，還不會對台灣的天氣有所影響，目前的預報資料仍顯示未來有高機率在台灣東南方遠海逐漸北轉，經過琉球群島後繼續向日本附近海面移動，直接影響台灣的機會仍低。但下週在經過台灣東方海域北上的過程中，外圍風場有可能讓台灣附近的東北季風更為加強，迎風面地區降雨機率高，沿海風力增大，同時也可能讓東北季風帶動冷空氣南下的程度較為加大，後續康芮颱風實際的轉向角度以及跟台灣之間的距離遠近都還有變化空間，提醒大家持續留意未來的颱風預報訊息。吳聖宇表示，潭美颱風則是會繼續往海南島、越南近海移動，下週一之後有可能減速，並且向東迴轉再度往南海中部移動，但是因為發展條件轉差，強度將會顯著減弱，可能在南海減弱為熱帶性低氣壓，預期對台灣的天氣不會再有明顯影響。週末期間（26-27日）台灣的天氣將較為好轉，今天週六至週日白天大致維持偏東風環境，整體空氣較為暖溼，天氣型態可能會有點類似像夏天型，上午較為穩定，多雲到晴，午後因為陽光熱力作用造成熱對流發展，有機會出現局部雷雨的情況，甚至有些地方降雨會延續到晚間。提醒大家安排週末外出活動的時後要多留意，熱對流發展的區域有出現短時較大雨勢的可能性，尤其是要到山區活動的朋友仍要小心午後的天氣變化情況。溫度方面也會比較暖熱，今明兩天（26-27日）各地白天高溫普遍都有攝氏30-32度或以上，陽光底下感受起來還是很有夏天的感覺，夜晚清晨則是稍涼，空曠地區夜間會較有些涼意，特別是如果下午下過雨後，入夜一直到隔天清晨，涼意的感覺就會比較明顯，日夜之間溫度的變化也要提醒大家留意。下週一（28日）開始，新一波東北季風又再增強，同時因為康芮颱風靠近台灣東南海域並且逐漸北轉，外圍風場有可能讓東北季風強度更為明顯，因此預估從下週一起一直到週四、週五（31至1日）在迎風面地區包括新竹以北到宜蘭、花蓮一帶可能都是比較容易下雨的天氣，沿海風力也將會再度增強，至於降雨的強度會不會比較強仍要看康芮颱風的距離遠近程度而定，仍需要再觀察。氣象專家林得恩也於臉書粉專「林老師氣象站」提到，康芮颱風，生長環境條件相當優渥，將來至少會是中度颱風或以上的強度。未來幾天，在太平洋高壓強勢的導引作用下，會先向西快速移動；28日至29日來到日本琉球南方海域時，正好來到高壓邊緣，將會順勢轉朝西北；隨後再調整轉北的機率最高。目前評估，康芮颱風要靠近、或是侵襲臺灣的機率都是偏低的。另一個颱風，潭美颱風，目前繼續朝西移動，當接近越南時，由於環流配置的改變，運動路徑將會來個大迴轉；只不過，非常可惜的是，它所重新回到的海域環境垂直風切偏大，海水熱焓量偏低，不利颱風繼續生存，強度將會逐漸減弱。以目前資料研判，要再靠近台灣的機率也是偏低的。