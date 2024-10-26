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▲梧桐妹近來在IG上曬出一張自拍，頭帶白色狗耳的她對著鏡子俏皮抿嘴，雖然身上還掛著唇環、耳環，但屬於少女的清純氣質難以遮擋。（圖／angelsun619 IG）

▲素顏照公開後，不少「看她長大」的粉絲紛紛驚呼：「淡妝跟平常也差太多！」。（圖／angelsun619 IG）

▲賈靜雯一家五口日前還到日本遊玩，一家人關係十分緊密融洽。（圖／angelsun619 IG）

女星賈靜雯與前夫孫志浩育有一個「梧桐妹」（孫翎茜），今年19歲的梧桐妹個人特色非常強烈，除了穿搭風格歐美、愛畫全包眼線，臉上還穿有舌環、鼻環，她還曾透露自己全身上下共打了9個洞。不過日前梧桐妹卻罕見在IG上曬出自己近乎素顏的淡妝照，與以往截然不同的清純形象意外引起討論，不少粉絲忍不住驚呼：「看到賈靜雯的影子了！」有著明星母親、繼父的梧桐妹，在IG上擁有超過24萬粉絲追蹤，作為星二代的她一舉一動都收到外界關注，她也常在社群平台上分享自己的日常與穿搭。近來梧桐妹在IG上曬出一張自拍，頭帶白色狗耳的她對著鏡子俏皮抿嘴，最引人注目的是，平時走「歐美」路線的梧桐妹卸下混血濃妝，直接公開近乎素顏的臉蛋，雖然身上還掛著唇環、耳環，但屬於少女的清純氣質依然難以遮擋。素顏照公開後，不少「看她長大」的粉絲紛紛驚呼：「淡妝跟平常也差太多！」、「雖然平常的風格也很好看，但素顏超難得」、「怎麼越來越漂亮！」、「哇卸下濃妝之後有點賈靜雯的影子，都是溫柔掛的」、「淡妝也有唇環耳環好好笑，雖然清純一下但還是忘不了歐美風」、「帽子超可愛根本人好搭！」現在正在美國留學的梧桐妹，是家中三姐妹的長女，底下還有媽媽賈靜雯與修杰楷所生的的咘咘和波妞兩個妹妹。與媽媽同住的梧桐妹和繼父修杰楷的關係也十分融洽，一家5口時常一起出遊。本月月初賈靜雯度過50歲生日時，遠在海外的她還特地飛回台灣，驚喜現身媽媽的生日派對，讓賈靜雯直接落淚，月中蕭敬騰與林有慧舉行世紀婚禮時，5人也一起出席，身為長姐的梧桐妹不忘照顧同為花童的兩位妹妹，一家人關係十分緊密融洽。