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以色列在當地時間週六凌晨，正式對伊朗發起打擊行動，伊朗首都德黑蘭傳出多起爆炸，據了解，以色列的攻勢不只一波，整個行動持續數小時。伊朗則放話，已準備好對以色列的侵略行為做出回應。綜合外媒報導，以色列政府官員表示，安全內閣針對這次襲擊的性質和範圍，已事先進行數週的審議，最後通過一致投票，批准在週六凌晨，開始襲擊位於伊朗的軍事目標。伊朗首都德黑蘭發生多起爆炸事件，有當地居民透露，睡夢中被遠處的爆炸聲吵醒，城市裡出現大批伊斯蘭革命衛隊士兵駐紮。伊朗德黑蘭省防空部門則表示，爆炸聲響源於伊朗防空系統對以色列襲擊的攔截，聲稱伊朗伊斯蘭革命衛隊位於德黑蘭西部和西南部的軍事中心沒有被以軍飛彈擊中。以色列展開攻擊後，伊朗、伊拉克都以安全考量為由，暫時關閉了領空，伊朗民航組織宣布暫停伊朗所有航班，直到另行通知。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、國防部長加蘭特（Yoav Gallant），在以色列國防軍位於特拉維夫市哈基里亞（Kirya）的總部，指揮這次針對伊朗的軍事行動，同時持續監測區域安全動態。台灣時間26日上午11點左右，《CNN》引述以色列消息人士稱，以色列對伊朗的報復行動，在週六凌晨經過「3輪襲擊」後結束，目前尚不清楚造成的確切損害。