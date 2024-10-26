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美國職棒球星大谷翔平的「50轟」紀念球拍賣以總額約新台幣1.4億元賣出，拍賣公司創辦人透露「買家來自台灣」。針對大谷翔平50轟球如果能在台北大巨蛋展出的看法，台北市長蔣萬安今（26）日表示，只要是能促進棒球發展他都樂觀其成。蔣萬安今日上午出席Devoting to Rewilding臺北市立動物園建園110周年慶生活動，蔣萬安表示，能夠有這樣的紀念球對於整體棒球運動有幫助都樂觀其成，不管在大巨蛋或其他地方展出，他覺得都很好。媒體追問周杰倫演唱會黃牛票遭警方查扣，查扣部分會補發給民眾嗎？蔣萬安說，他已經要求警察局透過專案方式嚴查、嚴辦，目前為止已查獲49件、51人，查扣345張票，他再次呼籲切勿以身試法，販賣黃牛票是非常惡劣的行為，警察局當然是嚴格查辦。蔣萬安說，對於查扣的門票會跟持續主辦單位溝通，是重新釋出，或是公益使用，還是要跟主辦單位持續溝通。針對大巨蛋逢雨必漏，有內部人士爆料是屋頂塗料害的，蔣萬安表示，不管漏水原因如何，他已經要求體育局要求遠雄落實承諾，在10月底前完成各項漏水工程改善，10月31日後若不能改善，將每天開罰10萬元，這是市府堅定的立場。