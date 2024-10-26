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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，貼身帳房「橘子」許芷瑜，被視為關鍵角色，昨日遭到檢方正式通緝，並註銷其護照。對此，國民黨立委謝龍介直言，橘子在日本若沒犯罪，日本政府不一定會抓她，現在最怕的是有人還在跟「橘子」聯絡被檢察官攔截到就慘了。謝龍介在《政治琳龍say》節目中表示，註銷「橘子」的護照，「橘子」就繼續住在日本，若沒犯罪，日本政府也不一定會抓她，就算旅行簽證90天到了以後，日本政府若把她遣送回台灣，橘子也不能入境，因為護照被註銷，變成她要自首。謝龍介指出，北檢現在利用「這顆橘子」，要繼續延押民眾黨主席柯文哲，若「橘子」想讓柯文哲快一點出來，就要回來接受審問，現在最怕的是台灣還有人跟「橘子」聯絡，被檢察官攔截就慘了，所以就要看橘子的判斷。台北地檢署偵辦京華城案，為釐清賄款金流，認為柯文哲、前北市副市長彭振聲有延押羈押必要，25日向台北地院聲請延押。北院預計下周開延押庭，「橘子」許芷榆遭到通緝並註銷中華民國護照。