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▲王少偉說許藍方是「不接受他人開口告白」的類型，目前正在期待她告白。（圖／翻攝自許藍方臉書）

47歲藝人王少偉與40歲的「最美性學博士」許藍方緋聞傳多年，但雙方一直維持著曖昧不明的關係，至今未正式交往。近日，王少偉在錄製節目《命運好好玩》時，大方坦承：「我就等她跟我告白！」展現出對彼此關係的自在態度。在節目中，王少偉提到，許藍方是「不接受他人開口告白」的類型，因此他也打算以「等待告白」的方式與她相處，認為這樣的曖昧互動反而更有趣味。他坦言許藍方目前處於自我摸索的階段，雖然對愛情有所期待，但對外卻強調不能接受別人主動表達心意，這樣的矛盾讓他覺得有點搞笑。王少偉分享了自己的愛情觀，認為與許藍方的相處是「非常舒服」的。他強調，現在的關係已經很愉快，若貿然進入下一階段，可能會因為失敗而失去這段友誼。王少偉認為，當友情能夠保持自在，可能比衝動進入戀愛更為珍貴，避免在感情破裂後失去聯絡，這樣的結果會非常可惜。至於戀愛時機，王少偉表示會等到「雙方眼中閃現粉紅泡泡」的那一刻，才是確認關係的最佳時機。他強調，不必因為外界認為兩人適合就在一起，應該尊重彼此的步調，順其自然地發展關係。