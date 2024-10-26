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▲▼視網膜公開假的交通違規罰單截圖，提醒收信都要看寄件人的信箱合不合理。（圖／視網膜臉書）

▲視網膜表示，連最後的繳款頁面都做得很真實。（圖／視網膜臉書）

網紅界一年一度盛事、第6屆走鐘獎今（26）日晚間在台大綜合體育館舉行頒獎典禮，主持人由去年的視網膜、阿樂和MC Jeng擔任，典禮前一天，視網膜傳出開車違反兩項規定，遭開單罰緩，分別是沒有禮讓行人、紅燈右轉，本人自覺非常丟臉，不過向監理站求證，居然發現是詐騙新手法，讓他很傻眼，呼籲大家要小心。視網膜（本名陳子見）在臉書發文，透露24日晚上收到一封自稱來自「監理單位」的信件，內容為交通違規罰鍰尚未繳納，他點進連結登入「監理服務網」後，看到「113年8月27日 汽車駕駛人紅燈右轉 900元」、「113年9月13日 汽車駕駛人未禮讓行人 600元」兩筆違規紀錄。起初，視網膜覺得超級丟臉，「我開車經過行人穿越道一定會瞥一下有沒有人要過馬路，沒想到還是有沒注意到的時候」，然而，他接著對600元罰鍰感到很詭異，「有這麼便宜嗎？這條應該是1200元以上，6000以下罰鍰才對，這數字不對啊」，視網膜上網搜尋「監理網」再登入一次，居然顯示查無違規紀錄。「一模一樣的網站，一模一樣的按鈕，卻是截然不同的結果？」視網膜撥電話給監理單位，對方聽完後說：「這是詐騙。」他表示，自己再隨便輸入身分證字號和生日，一樣可以登入假的監理服務網站，且顯示一樣兩件違規紀錄和罰鍰，文末，視網膜提醒：「大家小心。」貼文引發大批網友熱議：「我有朋友因此被詐騙了」、「我妹妹也剛被這樣詐騙，重點借我卡刷的，我手機丟給她，她也沒注意是歐元，換我看我才傻眼，一看網址跟她說政府機關都是gov .tw結尾好嘛！現在詐騙真的很可怕完全一模一樣，現在我也停卡了，希望信用卡申訴會有用」、「雖然是經驗文，這樣會不會讓詐騙知道，下次要修正罰款金額。」還有律師表示：「監理所應該不會用email催繳吧？以他們熱愛紙本公文的習慣。」不少人回覆：「紙本也有可能是假的」、「政府不會知道你的電子信箱！」該律師認為視網膜非常謹慎查證，且熟悉交通法規，才沒有上詐騙集團的當。