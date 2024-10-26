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▲全家本週10月25日起至27日康康五優惠，霜淇淋、杜老爺雪糕買一送一。（圖／全家提供）

▲7-11將韓國家喻戶曉的經典飲品「Binggrae香蕉牛奶」變身霜淇淋。（圖／7-11提供）

▲7-11「CITY TEA水果冰沙」指定品項第二杯10元，包括多肉葡萄、楊枝甘露。（圖／7-11提供）

▲7-11「超值五六日」是美式、精品拿鐵同品項第二杯10元。（圖／業者提供）

▲義美食品「IRIS&FRIENDS草莓鮮乳冰淇淋」買一盒送一盒。（圖／取自義美食品）

▲全聯哈根達斯650ml大桶裝冰淇淋，單桶特價359元，任選口味兩桶只要668元，平均每桶只要334元。（圖／翻攝自全聯官網）

本週冰品優惠來了！入冬降溫前把握最後大口嗑冰的時機，全家今（26）日起霜淇淋買一送一外，還有杜老爺雪糕也半價爽吃；7-11新口味「香蕉牛奶霜淇淋」使用指定支付方式，第二件半價，相當於每支37元開吃，還有多肉葡萄、楊枝甘露冰沙第二杯10元優惠，活動只剩下本週六、日快衝一波！全家本週康康五即起至10月27日前，購買全家霜淇淋買一送一，不限支付方式、口味，包含阿芙佳朵杯裝也能享有半價優惠。除了霜淇淋買一送一外，本週康康五優惠還有杜老爺草莓蘋果優格雪糕買1送1。◾全家霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾杜老爺草莓蘋果優格雪糕買1送1，5折（原價45元、特價23元）◾古道酸梅湯550ml買1送1，5折（原價30元、特價15元）◾可爾必思 葡萄乳酸菌飲料500ml買1送1，5折（原價58元、特價29元）◾金車漢堡蚵仔味細麵買1送1，5折（原價35元、特價17元）7-11「Binggrae香蕉牛奶霜淇淋」新口味登場！10月30日至12月10日每周末五六日，使用icash 2.0或icash Pay支付享第二件半價優惠，平均單支37元；即日起，使用OPENPOINT行動隨時取，可享49元「雪淋霜」霜淇淋全口味10支390元。並且本週即起至10月27日，7-11現萃茶的水果冰沙第二杯10元，包括多肉葡萄、楊枝甘露。其中「多肉葡萄」以新鮮無籽葡萄為基底與椰果結合，果肉酸甜平衡，清新爽口；「楊枝甘露」以芒果冰沙為基底，加入芒果果肉搭配凍飲、椰果。◾大杯精品拿鐵第2杯10元，5.5折（原價110元、特價60元）◾大杯美式第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）◾英式紅茶買2送2，5折（原價35元、特價18元）◾黑糖珍珠歐蕾第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）◾咖啡珍珠歐蕾第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）◾水果冰沙第2杯10元（多肉葡萄／楊枝甘露），5.6折（原價85元、特價48元）◾Niseko紅茶奶蓋雪糕買2送2，5折（原價40元、特價20元）義美食品即起至10月28日限定，「IRIS&FRIENDS草莓鮮乳冰淇淋」買一盒送一盒，82公克Ｘ4杯／盒，售價300元，特價後只要150元，平均每杯不到38元。草莓鮮乳冰淇淋，將草莓果肉與鮮乳完美搭配，濃郁香氣不膩口，適合喜歡酸甜好滋味的饕客。全聯福利中心哈根達斯優惠來了，即起至10月31日前，哈根達斯650ml大桶裝冰淇淋，單桶特價359元，任選口味兩桶只要668元，平均每桶只要334元，包括巧克力、香草、草莓等經典口味通通有。