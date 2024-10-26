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▲康芮颱風目前位在鵝鑾鼻東南東方約1800公里海面上，下週一在菲律賓東方海面有北轉趨勢。（圖／取自中央氣象署）

潭美颱風逐漸遠離，康芮颱風成氣象關注重點，雖目前雖距離台灣較遠，不過路徑持續向西邊移動，且靠近台灣，根據日本氣象廳預測，康芮颱風將在30日將升級成日本定義的大型強颱，且劃定颱風暴風警戒範圍的紅色線，略擦邊台灣，不過若康芮颱風在下週28日至29日北轉，則侵襲台灣機率低，若方向轉西則對台影響性增大。日本氣象廳公布康芮颱風最新路徑預測，26日上午9時位在菲律賓東邊海域（北緯16.3度，東經137.2度），正以每小時40公里的速度往西北西方移動，中心氣壓為996百帕，近中心附近最大風速每秒18公尺、最大瞬間風速每秒25公尺。路徑中可以看到，康芮颱風將會在26日晚間往偏西走，預計下週一（29）日北轉往上走，由於發展條件佳，估在30日增強為日本定義的大型強颱，31日颱風警戒範圍的紅色線，略擦邊台灣，是否影響台灣，北轉的角度、時間相當關鍵。中央氣象署預報員張竣堯表示，康芮颱風目前位在鵝鑾鼻東南東方約1800公里海面上，下週一在菲律賓東方海面有北轉趨勢，不過目前路徑仍有不確定性，若是北轉時間比較晚，不排除有機會接近台灣，北轉的時間跟位置將大大影響台灣天氣，氣象署將會進一步觀測。