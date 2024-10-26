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▲蔡依珊因結婚放棄學業，不過婚後事業家庭兼顧成為人人稱羨的「女強人」。（圖／蔡依珊臉書）

45歲的紅豆食府千金蔡依珊，與連勝文婚後成為「女強人」，並致力於推動自家事業。昨（25）日她在IG上分享了一段與員工的互動影片被笑稱「惡老闆」。影片中，蔡依珊幽默稱讚員工Jessie「辛苦幫忙」，並詢問為何不下班，Jessie開玩笑說「老闆還在，不敢走！」蔡依珊隨即催促：「快回家！」輕鬆的互動讓粉絲紛紛讚賞她其實是「超暖老闆」。影片中的互動顯示了她幽默風趣的管理方式，Jessie還拿著蔡依珊的照片狂誇「老闆好美」，蔡依珊則笑著說：「大家回家小心！」這種平易近人的風格，讓粉絲大讚「哪裡找得到這麼可愛的老闆！」職場氛圍也因此更加融洽。在經營事業之餘，蔡依珊也擔任稱職的母親角色。日前她分享下廚的趣事，透露被小兒子嫌棄料理「難吃」，激起她的挑戰心，並成功以創意料理征服家人味蕾。網友們紛紛留言：「這麼多才的老闆和媽媽，太讓人佩服了！」