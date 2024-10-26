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▲琳妲、蕾菈瞬間被媒體包圍，琳妲還拿手機反拍記者，相當可愛。（圖／記者李政龍攝）

▲▼琳妲（右）和蕾菈在大門口等孫生。（圖／記者李政龍攝）

「反骨男孩」成員琳妲、蕾菈今（26）日盛裝打扮出席走鐘獎頒獎典禮，成員孫生日前遭女網友爆料性騷，還當面摸她屁股，甚至表示「有肉撞起來才爽」，被對方告上法院，孫生發文致歉表示會錯意，但仍遭台北地檢署依性騷擾罪嫌起訴。蕾菈透露孫生本來就有失眠問題，「他應該是準備線上課程太累了，闖紅燈闖太多次，搞到自己身體也紅燈。」蕾菈和琳妲穿著華麗禮服現身走鐘獎，兩人在台大體育館門口等孫生，蕾菈笑說，「他常常遲到，畢竟他是今天的主角，我們都是花瓶。」琳妲說，「對啊他好像又出事了是不是。」蕾菈虧，「我好像是透過我媽才知道，宵夜吃一吃說，你們家那個孫生又怎樣。」至於孫生的狀況，蕾菈說，「我看他限動也不知道為什麼，我猜是他準備線上課程太忙太累，都沒睡覺，他長期有失眠問題，闖紅燈闖太多次，搞到自己身體也紅燈。」而兩人今日穿著貼身亮片禮服，老闆娘還在現場幫琳妲縫掉下來的珍珠，老闆娘透露，因為都是手工製作，買斷也要8、9萬，讓琳妲嚇到馬上跟老闆娘道歉，「老闆娘對不起欸！」