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▲孫生不甩性騷醜聞出席走鐘獎。（圖／記者李政龍攝）

▲孫生的裸背西裝相當有看點。（圖／記者李政龍攝）

「反骨男孩」孫生日前遭女網友爆料性騷擾，還當面摸她屁股，甚至表示「有肉撞起來才爽」等話，遭台北地檢署依性騷擾罪嫌起訴，孫生今（26）日出席走鐘獎，分享心情，「女生有不舒服我們就是賠償跟道歉。」還自嘲很像牛郎，希望讓女生都舒服。對於被女網友控告性騷，孫生表示，「女生有不舒服我們就是賠償跟道歉，我覺得我還滿像牛郎的，希望讓女生都舒服。」也還原當天和該名女網友對話，「她說有男友，可以玩，後來我打她屁股，後來還有跟我聊天，我不知道她當下不舒服，後來是在Dcard（爆料）。」孫生也說心情當然是「QQ」，原本以為他今天不會出席走鐘獎，但孫生說入圍3項，一定要出席的。孫生日前遭一名女網友爆料性騷，對方指控他在對話過程中不斷提到「汽車旅館、多人運動」，即便已經強調自己有男友，但孫生仍不斷開黃腔，後來甚至還伸手拍她屁股，讓她感受很不舒服，孫生也承認此事，並發文道歉，還原與女方對話，孫生問女方，「妳有男友怎麼玩？」對方回他，「還是可以玩啊！」後來發現是會錯意，對於這場「誤會」，孫生認為認為男歡女愛一定要你情我願，對此他雖感到無奈，但也說，只要女生不舒服，就是道歉跟賠償，沒有第二句話。