我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王思佳時常在社群媒體發文，展現親民和多變造型。（圖／王思佳 臉書）

萬聖節即將到來，天母商圈提前舉辦盛大變裝派對，吸引眾人參加，42歲藝人王思佳化身經典恐怖角色「恰吉」，以火辣造型引發全場注目。王思佳身穿短版彩色條紋上衣搭配迷你裙，大秀纖細螞蟻腰。她手持玩具刀的模樣既搞怪又性感，吸引粉絲熱情合影。王思佳頭戴大紅蝴蝶結、腳踩紅色長襪，再搭配亮眼的恰吉包包，營造出萬聖節氣氛。她笑稱自己是「最恰的那種」，並幽默展示包包的多角度變化，從不同方向看到不同的恰吉臉，引得粉絲驚呼創意滿分。她以趣味幽默詮釋角色，成為全場亮點。一向活躍於社群的王思佳，常分享生活點滴與粉絲互動，此次以「恰吉」造型亮相，引發粉絲熱烈討論。她的精緻裝扮讓不少網友留言：「超敢穿！」、「萬聖節女王」。此次亮相不僅大秀身材，還充分展現出她的風趣與創意，成功掀起萬聖節的氣氛。