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▲薔薔大露「渾圓內在美」，瞬間抓住在場粉絲眼球。（圖／走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards YouTube）

▲薔薔以一身金色禮服走紅毯。（圖／走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards YouTube）

由「上班不要看」製作團隊創辦的走鐘獎，今年舉辦到第6屆，今（26）日也順利在台大體育館登場，星光大道在下午2點整準時開始，其中YTR薔薔（林嘉凌）一登場，立刻抓住眾人目光，只見她以一身號稱模仿了「18銅人」的金色超辣深V禮服走上紅毯，透視設計更露出「渾圓內在美」，性感程度破表，而她在接受主持人拿拿摳、蓋瑞的訪問時，還保持一貫的嗆辣風格，開酸這屆走鐘獎典禮似乎規模縮水：「覺得縮水啦！」而紅毯主持人拿拿摳見苗頭不對，也緊急CUE導播請薔薔下來，「謝謝薔薔！」薔薔一登上紅毯，就立刻抓住在場粉絲的眼球，只見她以一身金色性感禮服現身，裙擺前短後長的設計將她的一雙美腿襯托得十分勻稱，而她禮服上半身的設計，更是大膽，大露東西半球，讓拿拿摳、蓋瑞兩人直呼：「太美、太辣了！」而在接受訪問時，薔薔更大方表示自己的造型是模仿18銅人：「今天是『18銅人』來鎮壓的，因為我們是走在時代尖端的，所以任何東西都是要百分百沒有瑕疵。」還表示有玫瑰花裙擺作點綴，自己十分喜歡。有趣的是，薔薔過去就以嗆辣、敢言的性格收穫大票粉絲，而這次在紅毯上，也不忘嗆聲走鐘獎，在被主持人問到覺得這一次典禮辦得如何時，她直率得回答：「覺得（典禮）縮水啦！」讓拿拿摳、蓋瑞兩人嚇壞：「導播導播」、「謝謝薔薔，我們進去裡面休息一下，為了得獎做準備」、「她找到地方罵了欸！」事實上，薔薔這次以「姐妹日本泡泡浴，親密洗澡大公開！筋肉女賞巴掌！哪個才是妹妹的真命天女？風俗文化與歷史」入圍可以色色獎，而她因為敢怒敢言的性格，在影片中大尺度的畫面也被粉絲視為得獎大熱門，不過這次對上上班不要看 NSFW、大頭佛工作室、Joeman、我是蘇暢 SuChang、中指通，競爭依舊相當激烈。