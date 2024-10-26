我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阿翰在紅毯上和製作團隊進行了一段即興演出。（圖／走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards YouTube）

▲導演朝阿翰吐水的畫面掀起暴動。（圖／走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards YouTube）

▲阿翰在受訪前被主持人虧：「嘴巴先擦乾淨！」（圖／走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards YouTube）

網紅、YouTuber界的年度盛事第6屆走鐘獎，今（26）日在台大體育館如火如荼展開，許多粉絲為了一睹偶像，早早就聚集在星光大道旁，而稍早「阿翰PO影片」的阿翰也和製作團隊一同登上紅毯，沒想到在紅毯上幾人還帶來了即興演出，只見導演拿起礦泉水，喝上一大口，下1秒竟直接吐進阿翰嘴裡，讓主持人蓋瑞和拿拿摳驚呆，尖叫喊道：「阿翰我這邊有水！你不要那麼渴啊！」而直播留言區的網友也紛紛直呼：「有點噁心」、「真的很噁！」阿翰這次以IG上的短片「每一個幸福的女人，背後都有一個疼愛她的男人」入圍哈哈哈哈獎，飾演來自越南胡志明市的月嬌，嫁來台灣的夫妻日常，順便業配知名外送平台，獲得網友瘋狂點讚，更拿到232萬的觀看次數，目前被視為哈哈哈哈獎大熱門，更以「生活大驚奇！看日本人如何解決生活中的囧境？！」入圍年度個人創作獎、無情工商獎，另外「紳士淑女恰恰恰，最得體的第一印象」則入圍最佳戲劇獎。而阿翰今天僅以西裝登上紅毯，相比其他的網紅稍顯遜色，不過他卻在紅毯上來了段「即興演出」讓網友全崩潰。和製作團隊一同登上紅毯的阿翰，在走到粉絲席前時，做了下腰的動作後，下1秒竟讓導演將手中的礦泉水喝下一大口後，當場吐進阿翰的嘴巴裡，讓主持人蓋瑞、拿拿摳驚呆，直呼：「阿翰我這邊有水！你不要那麼渴啊！」而網友的留言也刷爆直播留言區，大力吐槽：「超噁爛」、「也太噁心」、「阿翰怎麼想的！」