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▲李多慧現場替走鐘獎入圍者應援。（圖／走鐘獎YouTube）

▲李多慧險些在紅毯上跌跤。（圖／走鐘獎YouTube）

南韓啦啦隊女神、味全龍「小龍女」李多慧今（26）日現身第6屆走鐘獎紅毯，她受訪時，以招牌娃娃音幫入圍者應援，嬌喊「超級喜歡你們，加油加油」，還跳靜音版本的三振舞，誠意十足。李多慧以頒獎人身分出席走鐘獎，她選穿一襲淡紫色平口小禮服，露出雪白天鵝頸、香肩和鎖骨線條，下半身千層網紗蓬蓬裙散發夢幻氛圍，兩條極致美腿賞心悅目，被問及有沒有喜歡的創作者，她以不標準的國語說：「好多！對！第一次看到（網紅本人），（就說）你好你好，很開心！」主持人拿拿摳、蓋瑞要李多慧幫入圍者加油，她立刻以酥麻奶音喊說：「齁黑！齁黑！齁黑！超級喜歡你們！加油加油！」並附上振臂手勢和臉頰愛心，還自己配音跳起火紅的三振舞，模樣十分甜美。李多慧稍晚將和Joeman（九妹）一起頒發「運動健身」、「說走就走」兩個獎項，不過走紅毯時，她疑似不習慣穿高跟鞋，不但走起路來小心翼翼，轉圈時還不慎拐了一下，差點跌倒，成為小插曲。