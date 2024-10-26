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▲博恩今日走鐘獎也遭主持人誤會，觀眾認為主持人超不專業。（圖／走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards YouTube）

▲走鐘獎今日超多網紅出席，但主持人似乎沒做好功課就直接上場。（圖／走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards YouTube）

第6屆走鐘獎於今（26）日在台大體育館舉行，紅毯主持人拿拿摳、蓋瑞精心準備，卻在典禮上接連出現口誤，引發熱烈討論。知名創作者莎白攜手 Eric 一同出席，擁有70萬粉絲高人氣的他們一現身便成為焦點。不過，主持人拿拿摳因為誤會，錯把已經產後的莎白當成臨盆孕婦，當場祝她「小心別破水」，面對突如其來的口誤，莎白則冷靜糾正：「我已經生完8天了。」拿拿摳驚訝道歉，並連忙稱讚她「恢復得很好。」面對莎白冷靜回應「已經生完」，蓋瑞隨即插話問道：「當新手媽媽如何？」然而，莎白再次澄清已是二寶媽媽，主持人不得不再次道歉。紅毯上的尷尬不止於此，當喜劇演員博恩出現時，主持人誤稱他為「新手爸爸」，讓博恩無奈糾正：「我已經當爸三年了。」現場氣氛一時十分尷尬。畫面播出後，許多網友表示不滿，認為主持人未做好功課，接連誤會來賓情況顯得專業度不足。網友留言寫道：「連嘉賓背景都不清楚，真的要好好道歉。」有些觀眾指出，過去幾屆的走鐘獎紅毯主持安排相對專業，讓今年的表現顯得格外失準。