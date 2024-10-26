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▲碧昂絲出席賀錦麗在德州的造勢集會，表態力挺賀錦麗。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統大選進入最後倒數，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）展現後來居上的氣勢，在民調上接連超車民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris），但兩人之間的差距依舊十分接近。以色列在當地時間26日凌晨，對伊朗發起報復行動，中東戰火牽動全球，成為今年美選的X因子。川普批評賀錦麗在這時候卻忙著與天后碧昂絲（Beyoncé）「開派對」，「我們在打仗她卻在狂歡」。根據《美聯社》報導，碧昂絲出席賀錦麗在德州的造勢集會，稱自己是以一個母親的身分到場，希望孩子身處一個可以自由控制自己身體，也沒有分裂的社會，表態力挺賀錦麗。川普前往密西根造勢時，則不忘嘲諷賀錦麗只顧著與碧昂絲開派對，「你們知道她今晚在哪裡嗎？她在外面開派對。所以當以色列發動攻擊、戰爭在進行時，她卻在外面狂歡」。罵完賀錦麗後，川普承諾自己要給美國帶來希望，「我將結束通貨膨脹，阻止罪犯入侵我們的國家，並帶回美國夢」、「他們把國家弄壞了，而我會修好。我們會修好它，而且速度會很快」。《美聯社》報導指出，由於參加知名Podcast節目《羅根體驗》的專訪，川普遲到了數小時才抵達造勢現場，讓部分現場民眾感到不滿，川普不得不在飛機上拍了一段影片，安撫現場支持者，呼籲他們留下來別離開，而川普終於到達後，也先向支持者致歉，但又補充「我想你們不會太介意，因為我正在努力打贏這場選舉」。