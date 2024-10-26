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▲崔敏煥跟前妻律喜爆出離婚原因是「崔敏煥多次買春」，男生慘被炎上中。（圖／資料照）

▲FTISLAND的高雄演唱會如期舉行，但崔敏煥會在幕後演出，不會露臉。（圖／希林國際FB）

FTISLAND成員崔敏煥前天（10／24）被前妻律喜（LABOUM前成員）抖出婚內曾多次違法性交易，崔敏煥本人未發聲明，但公司「FNC娛樂」已中斷他的工作，不過今（26）日的FTISLAND高雄演唱會如期舉行，但崔敏煥會以「不露臉」的方式進行打鼓表演；下午彩排時，李洪基直接表示：「大家不用擔心，我今天會跟平常一樣。」令Primadonna（官方粉絲名）放下擔憂的心。回顧崔敏煥負面醜聞始末，前娛樂記者李鎮浩23日爆料崔敏煥跟律喜的離婚原因，是2人育兒理念不合、生活習慣不同，加上有3個小孩，家庭經濟開銷變大，夫妻倆為了賺錢變得更忙，律喜還被抖出會無故離家出走，夫妻關係惡化決定離婚；隔日，律喜上傳影音、錄音檔反駁，公開崔敏煥有上酒店叫小姐買春的習慣，還會當父母的面前抓自己的胸部、私密處，以及塞錢到她胸部，這才是真正的離婚導火線。崔敏煥買春行為曝光後，民眾請求警方徹查崔敏煥是否違反社會秩序維護法中的性交易法規，該案件目前已交由首爾江南警察署負責，即將展開調查，但崔敏煥在事發當下已飛來台灣準備演唱會，FTISLAND今天的高雄演唱會如期舉行，不過主辦單位表示「崔敏煥將以不露臉的方式在幕後進行演出」，他也不會參加會後歡送福利，至於FTISLAND未來已公開的活動，崔敏煥是否出席，目前官方未有進一步說明。事情愈演愈烈，崔敏煥的隊友李洪基就上WEVERSE發文，表示：「這是他們2人的私生活，結果卻變成這樣了。做錯的事情要承認，低頭道歉才行。但是我們大家還是不能那麼輕易的全盤相信才對，我也要撐下去、再忍耐，那才是我們該做的事，我能做的就是承受擋著石頭並向前邁進。」李洪基被質疑「站隊」遭網友罵翻，粉絲滿是心疼，希望他不要再發聲惹麻煩，同時擔心他的心理狀態。今天FTISLAND的高雄演唱會下午5點開始，根據讀者透露，事前的彩排舞台上確實沒有鼓手的位置，李洪基也大方針對這2天的紛擾發言：「為什麼大家都用很擔心的眼神看著我？大家不用擔心，我今天會跟平常一樣，跟大家一起創造美好的回憶，請不要擔心。」看到他能夠調侃自己，歌迷才放心不少。崔敏煥是南韓樂團FTISLAND的鼓手，2017年宣布跟LABOUM前成員金律喜交往，隔年1月結婚，同年5月兒子出生後，10月補辦婚禮，2019年金律喜再懷上雙胞胎女兒，並於2020年2月出生；婚姻生活維持5年，2人在2023年12月宣布離婚，3個孩子的撫養權歸崔敏煥。