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▲田馥甄及許富凱帶來〈純情青春夢〉，展現台語實力。（圖／台灣好基金會提供）

2024池上秋收稻穗藝術節今（26）日正式開演，田馥甄在台上一連演唱了12首歌曲，雖然天空下著大雨，但她仍非常敬業，也不忘和台下粉絲互動。演唱會結束後，她接受訪問，由於她已經4年沒有出專輯，因此也被問到新專輯的進度，她表示「新專輯正在緩慢進行中」，還在收歌當中，至於明年是否有可能發行？她笑說，「明年什麼都有可能！」跨年則打算出去玩，目前她沒有演出計畫。田馥甄今天上台時，雖然發生拐到腳險些摔倒的小事故，但她開始正式演出後，就馬上進入狀態，隨即帶來〈現在是什麼時辰了〉、〈烏托邦〉、〈LOVE！ 〉、〈花花世界〉等12首歌曲，撐著傘在舞台上高歌，還甜蜜地跟粉絲說：「我愛你！」台下粉絲隨即給予回應。最後她還和許富凱一起帶來台語歌〈純情青春夢〉，難得展現台語實力。演唱會結束後，田馥甄和許富凱在台上受訪，因為田馥甄已經4年沒有出專輯，因此被問到新專輯進度，她表示目前正在緩慢的前進，還在陸續收割，進度只有一點點、不到10%。至於明年是否有機會聽到新歌？她笑喊「明年什麼都有可能」，她也說如果有出專輯，也希望明年也可以辦演唱會，但現在都還不確定。她也笑說，目前跨年沒有安排工作，直喊「我要玩！」而許富凱則必須在工作中度過。因為聽說有颱風要來，加上這幾天一直在下雨，田馥甄也說一直很擔心池上秋收稻穗藝術節會因為颱風而取消，加上她對取消演出這件事有陰影，因此便跟好姐妹Ella、Selina說了此事之後。下秒她看到Selina傳了一張兒子小腰果穿著雨衣的照片，就瞬間明白「愛你的人會為你做好準備」，她也說會把這份愛放在心裡。而在訪問結束後，也觀察到有部分粉絲留在周邊觀看，不願意放過偶像的任何一個時刻。