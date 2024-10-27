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以色列今天(26日)凌晨對伊朗軍事目標發動空襲，以回應伊朗10月1日對以色列的彈道飛彈攻擊。路透社整理出美國、英國和中東國家對此事的反應。拜登政府高階官員表示，以色列對伊朗軍事目標發動空襲，似乎是對德黑蘭先前飛彈攻擊的「針對性、符合比例原則的回應」，對平民造成傷害的風險很低。該官員表示，以伊兩國直接交火應該到此為止，並指出美方已透過多種直接和間接的溝通管道，向伊朗明確表明立場。該官員表示：「如果伊朗選擇做出回應，我們已完全準備好要捍衛並支持以色列，如果伊朗做出這個不幸的決定，將面臨後果。」「但依我們來看，這次直接交火應該要到此為止了。」英國首相施凱爾(Keir Starmer)表示：「我很清楚以色列有權保護自己，避免受到伊朗的侵略。我也同樣明白，我們需要避免區域局勢進一步升溫，並呼籲各方保持克制。伊朗不應該做出回應。」沙烏地阿拉伯透過國營通訊社發表聲明：「沙烏地阿拉伯王國(Kingdom of Saudi Arabia)對伊朗遭到軍事攻擊表示譴責，這是對其主權的侵犯，也違反了國際法律和規範。」沙國聲明其堅定不移的立場，拒絕區域衝突持續升級擴大，威脅區域各國和人民的安全與穩定。沙國敦促所有各方盡最大的克制，減少事態升級。巴基斯坦外交部發表聲明表示：「巴基斯坦強烈譴責以色列對伊朗的襲擊。這些攻擊破壞了區域通往和平與穩定的道路，也讓已經動盪不安的地區陷入危險的升級。」聲明指出，「以色列應該對當前衝突的反覆升溫與擴大負起全責。我們呼籲聯合國安全理事會(UN Security Council)發揮維護國際和平與安全的作用，立即採取行動結束以色列在區域的魯莽和犯罪行為。」阿拉伯聯合大公國外交部發表聲明：「阿拉伯聯合大公國強烈譴責對伊朗的軍事攻擊，並對攻擊的持續升溫及對區域安全穩定的影響表達深切關注」。阿聯外交部並強調「採取最高程度的克制和智慧，以避免風險和衝突進一步擴大」。伊拉克總理辦公室發表聲明指出，以色列「繼續在區域推行侵略政策、擴大衝突，公然進行毫無威懾力的侵略行為。這次，侵略之手透過今天凌晨的空襲，瞄準了伊朗。」該聲明指出，伊拉克「重申其堅定立場，呼籲加薩和黎巴嫩停火，並呼籲區域和全球共同為支持(中東)地區穩定而努力」。更多中央廣播電臺新聞