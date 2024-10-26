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樂天桃猿上週進行人事異動，一軍投手教練許銘傑合約到期後，接獲球團不續約通知。根據《TSNA》報導，針對許銘傑未獲續約問題，領隊川田喜則表示，這項決定是基於整體性規劃考量，同時透露古久保健二將續任一軍總教練。川田喜則提到，許銘傑自2020年季後加入球隊後，為樂天桃猿打造穩定的投手陣容，助球隊接連打入季後賽及冠軍賽，貢獻不可抹滅，川田表示：「球隊在培養本土先發、中繼和救援投手方面有進一步需求，因此在整體評估後，做出不續約的決定。」目前一軍投手教練人選已有鎖定幾名候選人，並進行綜合考量，包括打擊和守備教練在內的調整也將在之後陸續公布。至於教練團是否會再補進日籍教練，川田喜則透露這也是考量之一，但他強調外籍教練必須符合台灣球風。至於總教練部分，川田喜則肯定古久保健二首年帶隊的表現，儘管樂天桃猿在季後挑戰賽不敵統一獅而遭淘汰，但他認為古久保有達成設定目標，他表示：「今年球隊面臨場地問題和球員傷病狀況，但古久保帶隊達成季後賽目標，未來希望能更上一層樓，進軍總冠軍賽。」