我是廣告 請繼續往下閱讀

▲つむちゃん在餐廳拍下不雅照片（右圖），引發爭議。（圖／つむちゃん X）

▲つむちゃん已經把爭議照片隱藏或刪除。（圖／つむちゃん X）

日本網美「つむちゃん」以在X發布挑戰尺度、裸露身材的照片圈粉，她的最新作品為一張於火鍋店掀起上衣、放送傲人上圍的用餐照，不過此舉不但引來批判聲浪，店家也發聲表示，當事人傷害本店形象，不排除提出告訴。據日媒報導，つむちゃん 20日在個人X上傳一張鹹濕相片，只見地點在一間販賣鍋物的餐廳，她右手端著一盤佈滿油花的生肉，米色高領毛衣被掀至上胸處，一對豐滿雙峰、深邃事業線和碎花內在美坦露在外，本人面露嬌羞淺笑，左手比出勝利手勢。つむちゃん在配文俏皮寫下：「想吃哪一個？」該張照片一曝光，累計超過650萬觀看次數，然而，許多批評的留言也湧入，網友查出拍攝地為知名老牌連鎖餐廳「木曽路」，痛斥這家餐廳平常很多家庭前往消費，她的行為不恰當也很噁心，つむちゃん則強調是在私人包廂所拍。事件發酵後，木曽路表示，一定會追究該網美的相關責任，目前正在調查此個案，如果確認照片是於店內的公共場合拍攝，可能會對當事女子採取法律行動，因為對方的舉止嚴重違反公序良俗，更損害木曽路的形象，而つむちゃん已經將爭議相片撤下。