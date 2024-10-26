我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃明志和luxy girl合體開場表演。（圖／翻攝自YouTube／走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

黃明志今（26）日擔任走鐘獎表演嘉賓，和luxy girl合體開場表演，他的團隊在紅毯大玩「告別式哏」，捧著遺照登場，而他在典禮上表演夯曲《玻璃心》，鏡頭帶到台下，luxy girl竟然坐在Joeman、中指通大腿上，讓兩人眼睛都不知道該看哪。黃明志團隊在紅毯時大玩告別式哏，在現場撒「中國人冥銀行」的冥紙還捧著黃明志的遺照，隨後黃明志和luxy girl合體開場表演，唱到《玻璃心》時，喊話創作者要保有初心，「相信大家一開始創作都是做自己想做的，拍自己想拍的，但是當你有一點名氣之後就會遇到輿論等雜音，甚至受到惡勢力打壓，希望在座的創作者不要忘記自己的初衷。」他也稱讚台灣的眼論自由，「很多人說台灣是座鬼島，我今天要感謝這座鬼島，為了言論、著作、創作自由。」鏡頭一轉，Luxy girl直接坐在Joeman、中指通大腿上，讓兩人眼睛都不知道看哪。