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▲高雄市113年原住民族運動會共有六個項目舉行，共近300名優秀選手共襄盛舉。（圖／高市府原民會提供）

高雄市113年原住民族運動會，今(26)日傳統賽事在桃源區雅你運動場完美落幕，共有六個項目舉行，包含傳統路跑5隊、傳統摔角9隊、傳統負重3隊、傳統鋸木4隊、傳統拔河3隊，及傳統狩獵3隊，共近300名優秀選手共襄盛舉。在高雄市傳統拔河領域讓人望塵莫及的桃源區今日再度稱霸，隊員杜駿昌說，即將代表高雄出賽，除了希望能在全原運上與優秀的隊伍切磋以外，也很有信心桃源區會將金牌留在高雄。拿下傳統路跑公開男子組個人冠軍的高志祥表示，自從報名之後，整個排灣長跑團隊就準備許久，來到桃源區參與盛事很榮幸。很高興能拿下明年全原運的代表權，將會全力以赴為高雄拿下金牌。市議員高忠德表示，期望選手們在明年全原運努力奪牌，拼勁全力，勇奪佳績。茂林區長駱韋志說，謝謝原民會的用心將傳統賽事移至桃源這麼優質的場地舉辦，期許優秀的選手們明年三月一定要努力把金牌留在高雄。高市府原民會主委阿布斯表示，市原運傳統賽事特別拉至桃源壓軸舉辦，除了讓原鄉選手更加有參與感，更是讓選手提早熟悉場地，增加地主優勢。今日選拔完畢，接下來最強地主隊的選手們年底也會開始培訓，感謝市府大力挹注經費在選手的治裝、交通住宿、補給品等等，讓選手及帶隊的教練能夠有一個很完善的訓練品質。希望代表隊明年為高雄市爭光。