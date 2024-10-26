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不給多多就搗蛋！天母商圈一年一度的萬聖節嘉年華已邁入第16屆，今年主活動在10月26日(六)於天母運動公園熱鬧登場，吸引上萬名民眾參與，將天母商圈擠得水洩不通。小朋友透過裝扮踩街討糖，還集結眾多攤位及各式闖關體驗活動，邀請大家一起同樂，享受充滿異國氛圍的萬聖假期！現場超人氣攤位是最受大小朋友喜愛的「統一多多」！第二年參加的統一多多，這次帶來更豐富的佈景，多多三個口味分別以不同造型呈現，酸甜原味裝扮成飛天女巫、香甜草莓口味裝扮成最Q蝙蝠，濃郁牛奶口味則裝扮成可愛貓咪，搭配可愛南瓜，讓小朋友可以深入其境，更具萬聖節趣味！大排長龍的「百億好菌機」是現場的熱門遊戲，民眾只要現場購買三瓶多多，就可以參與遊戲，挑戰成功還可以獲得超值贈品，吸引大小朋友爭相挑戰，相互比拚趣味十足！而遊戲本身也呈現出「統一多多」每瓶含有100億個以上益生菌，讓小朋友喝多多的同時，能夠補充好菌，幫助消化。除了遊戲之外，每年攤位最吸睛的絕對是高度2.5公尺的巨無霸「統一多多」！把小朋友平常愛喝的多多放大啦！搶眼的造型一出現在現場，就吸引大量的排隊人潮，成為最新打卡聖地。已經連續第4年跟家人一起來的謝先生表示，萬聖節帶小朋友來「天母搞什麼鬼」已經是家裡的傳統，小朋友最期待的就是統一多多的攤位，去年在這邊玩得很開心，所以今年一來到現場就直奔統一多多，除了玩遊戲還可以跟巨大多多拍照，非常開心，好喝又好玩！