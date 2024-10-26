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▲FTISLAND成員李在真（左起）、李洪基、崔敏煥今天在高雄舉辦演唱會。（圖／FTISLAND X）

FTISLAND今（26）日無畏崔敏煥的風波照常在「高雄流行音樂中心-海音館」開唱，彩排還很鎮定的李洪基，到正式開唱時依舊忍不住情緒哭了，Primadonna（官方粉絲名）看到他落淚也跟著淚崩，畫面超感傷。崔敏煥24日被前妻爆出婚內愛上酒店、叫小姐買春，形象毀於一旦，所以今天的高雄演唱會上，他決定以不露臉、在幕後進行打鼓伴奏。彩排時，李洪基也大方針對這2天的紛擾發言：「為什麼大家都用很擔心的眼神看著我？大家不用擔心，我今天會跟平常一樣，跟大家一起創造美好的回憶，請不要擔心。」看到他能夠調侃自己，歌迷才放心不少。晚間演唱會開始，很少在歌迷面前落淚的李洪基，提到很不習慣後面沒有鼓手，接著看到粉絲準備的手幅應援，他最後終於忍不住情緒，唱歌唱到一半哭了，台下看到他掉下眼淚也跟著哭了。回顧崔敏煥負面醜聞始末，前娛樂記者李鎮浩23日爆料崔敏煥跟律喜的離婚原因，是2人育兒理念不合、生活習慣不同，加上有3個小孩，家庭經濟開銷變大，夫妻倆為了賺錢變得更忙，律喜還被抖出會無故離家出走，夫妻關係惡化決定離婚；隔日，律喜上傳影音、錄音檔反駁，公開崔敏煥有上酒店叫小姐買春的習慣，還會當父母的面前抓自己的胸部、私密處，以及塞錢到她胸部，這才是真正的離婚導火線。崔敏煥買春行為曝光後，民眾請求警方徹查崔敏煥是否違反社會秩序維護法中的性交易法規，該案件目前已交由首爾江南警察署負責，即將展開調查，但崔敏煥在事發當下已飛來台灣準備演唱會；FTISLAND的高雄演唱會雖然如期舉行，不過主辦單位表示「崔敏煥將以不露臉的方式在幕後進行演出」，他也不會參加會後歡送福利，至於FTISLAND未來已公開的活動，崔敏煥是否出席，目前官方未有進一步說明。崔敏煥是南韓樂團FTISLAND的鼓手，2017年宣布跟LABOUM前成員金律喜交往，隔年1月結婚，同年5月兒子出生後，10月補辦婚禮，2019年金律喜再懷上雙胞胎女兒，並於2020年2月出生；婚姻生活維持5年，2人在2023年12月宣布離婚，3個孩子的撫養權歸崔敏煥。