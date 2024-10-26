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113全國橄欖球聯賽四強賽上演頂尖對決，開賽由名校建國中學主導攻勢，上半場第15分中，靠著達陣和加踢成功，快速取得7：0領先。竹圍高中下半場攻勢再起，比賽終了前4分鐘，。最後2分鐘，竹圍攻勢再起，徐立昇落踢射門，再添得3分保險分，順利將勝利納入囊中。談到逆轉關鍵，總教練李建霖表示，竹圍高中自111學年度拿下全國冠軍後，已經兩年沒有戰勝過建中。冠軍戰將碰上6月份拿下U18國手選拔冠軍隊，李建霖說，「對手陣中有多位國手，體型更大，速度更快，且更靈活，我們要再更努力防守，才有勝算。」