113全國橄欖球聯賽四強賽上演頂尖對決，竹圍高中展現韌性，從7分落後一路苦追，並在下半場逆轉戰局，終場竹圍高中13:7擊敗強敵建國中學，順利挺進冠軍賽，也是睽違2年，竹圍高中再度氣走建中。
開賽由名校建國中學主導攻勢，上半場第15分中，靠著達陣和加踢成功，快速取得7：0領先。不過建國中學攻勢到此為止，竹圍高中展開反撲，上半場20分鐘，許凱喆巧妙傳球給郭泓志達陣成功，雖然加踢沒進，但已將分差縮小至2分。
竹圍高中下半場攻勢再起，比賽終了前4分鐘，許凱喆運用巧踢攻擊，自己再追球撿起，並達陣成功，竹圍逆轉戰局，取得10：7領先。最後2分鐘，竹圍攻勢再起，徐立昇落踢射門，再添得3分保險分，順利將勝利納入囊中。
不服輸！竹圍靠防守逆轉戰局
談到逆轉關鍵，總教練李建霖表示，「我們體型跟速度都比對方差，只能靠不斷的奔跑、補位來防住對方。但能夠扭轉戰局，靠得是選手的拼勁，還有堅持到最後一刻的耐力。」
竹圍高中自111學年度拿下全國冠軍後，已經兩年沒有戰勝過建中。李建霖坦言，「少子化再加上淡水地區運動項目選擇性很多，運動能力好的孩子都去參加別的運動，我們可以選擇的選手比較少，期盼能夠更多人參加橄欖球運動。」
冠軍戰將碰上6月份拿下U18國手選拔冠軍隊，李建霖說，「對手陣中有多位國手，體型更大，速度更快，且更靈活，我們要再更努力防守，才有勝算。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
竹圍高中下半場攻勢再起，比賽終了前4分鐘，許凱喆運用巧踢攻擊，自己再追球撿起，並達陣成功，竹圍逆轉戰局，取得10：7領先。最後2分鐘，竹圍攻勢再起，徐立昇落踢射門，再添得3分保險分，順利將勝利納入囊中。
不服輸！竹圍靠防守逆轉戰局
談到逆轉關鍵，總教練李建霖表示，「我們體型跟速度都比對方差，只能靠不斷的奔跑、補位來防住對方。但能夠扭轉戰局，靠得是選手的拼勁，還有堅持到最後一刻的耐力。」
竹圍高中自111學年度拿下全國冠軍後，已經兩年沒有戰勝過建中。李建霖坦言，「少子化再加上淡水地區運動項目選擇性很多，運動能力好的孩子都去參加別的運動，我們可以選擇的選手比較少，期盼能夠更多人參加橄欖球運動。」
冠軍戰將碰上6月份拿下U18國手選拔冠軍隊，李建霖說，「對手陣中有多位國手，體型更大，速度更快，且更靈活，我們要再更努力防守，才有勝算。」