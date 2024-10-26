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美國總統大選進入最後倒數，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）登上深受美國男性喜愛的知名Podcast節目《羅根體驗》（The Joe Rogan Experience）專訪，想要吸引年輕男性選票，話題從外太空生命談到深海鯨魚，讓主持人羅根不禁吐槽川普「說了許多瘋話（wild shit）」，但也認為這就是川普受歡迎的原因，擅長臨場發揮，川普也附和稱從政需要「喜劇演員」的精神。《羅根體驗》擁有數百萬訂閱者和追蹤者收聽，Podcast節目被認為是最能接觸到年輕選民的媒體渠道之一，川普在專訪中雖然也有談到美中貿易戰，持續批評賀錦麗無能，重申自己上次大選沒有輸等等嚴肅議題，但整場專訪也有許多明顯較輕鬆的元素。像是川普說自己擔任白宮主人的時候，學到了許多關於外太空生命的事情，故作神秘地強調沒有理由認為火星上沒有生命。川普在談到環保議題時，先是批評了環保法規會拖累經濟成長，接著說自己也是環保主義者，批評風力發電的風車會傷害鯨魚，稱風車「讓鯨魚發瘋」，而為了保護鯨魚，川普說自己想要成為鯨魚的心理學家。川普還說自己從未故意想要吸引大家關注，但就是會成為焦點人物，「我也不知道為什麼？」羅根則馬上回答說，「我絕對可以告訴你答案，因為你說了許多瘋話（wild shit）」，然後兩人同時哈哈大笑，川普聳聳肩說「也許吧」。羅根認為這就是川普的魅力，因為大家厭倦了政治人物的陳腔濫調，即使不同意川普的觀點，人們至少能知道川普在說什麼，「當你看到某些人說話，他們說的一切都像是經過排練，你很難從談話中看出他們到底是誰」。羅根稱讚川普臨場自由發揮的口才是最大優點，相當風趣，川普則附和稱從政需要「喜劇演員」的精神，雖然政治實際上是一門危險又艱難的工作。羅根順勢提起川普今年遭槍擊的事情，川普說「他們現在已經不想要談這個了」，羅根則認為若是拜登遭到槍擊，媒體到今天還會持續討論這事，槍枝管制法案可能也會通過，並且一定會認為一切都是川普的錯。