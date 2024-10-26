第6屆走鐘獎今（26）日在晚間9點多落幕，然而典禮過程中失控事件不斷，《NOWnews今日新聞》特別整理了典禮7大精彩亮點，不但典禮司儀賈培德（德仔）卻因為不停出包，不斷「自罰酒」，而孫生昨日才因摸朋友閨密屁股遭起訴，今就在台上和金針菇大玩哏自嘲，讓對方當眾打屁股，引發熱烈討論。
孫生才剛遭起訴 台上被金針菇打屁股
孫生日前被女網友告性騷，打屁股又開黃腔，他不甩風波仍然出席走鐘獎，甚至直接背部大挖洞，露出紅色內褲，他在典禮上擔任頒獎嘉賓，和金針菇一同頒發「以食為天獎」，金針菇戴著拳擊手套上台，孫生也問：「金針菇妳可以嗎？」並將穿著紅內褲的屁股對著金針菇，讓她當場翻了白眼，接著暴打了孫生的屁股兩次，讓孫生直呼：「我們Dcard見、我們Threads上面見。」
歐耶老師脫口秀太冗長 被工作人員拖下台
歐耶老師在典禮串場環節表演脫口秀，他一上台就滔滔不絕，一講就是20多分鐘，觀眾的笑臉也漸漸僵掉，甚至有網紅直接怒離席，提詞機也不斷顯示：「請下台」、「滾～」等字眼，不過歐耶老師仍然繼續講，講到喉嚨都沙啞了，最終被工作人員強制架走，而他在被帶走的同時還不斷講著他的演說，讓在場觀眾都相當傻眼，聊天室的網友也跟著炸鍋。
司儀賈培德「自罰酒」典禮大出包
賈培德（德仔）擔任典禮司儀卻不斷出包，因為忘記上酒類警語自罰一杯，後續疑似腦袋不清楚，又漏掉整個典禮橋段，讓主持人視網膜連忙跳出來救場，他本人也懊惱到當場爆粗口：「這應該是我主持過76個國家級典禮最大的出包，謝謝走鐘獎。」整場典禮酒杯不離手，不斷自己罰酒，成為頒獎過程中的小插曲。
李多慧跳三振舞成「嬌」點
韓籍啦啦隊女神李多慧和Joeman一同擔任「運動健身獎」、「說走就走獎」的頒獎人，Joeman在台上自誇，表示自己說走就走的經歷十分豐富，而李多慧也不遑多讓，強調自己能夠「說跳就跳」，下1秒就Cue老師下音樂，跳起「三振舞」，更拋媚眼鎮壓全場，鏡頭拍攝的角度竟讓她險些春光外洩，相當驚險，成為典禮意外「嬌」點。
博恩幽默感謝中國獲全場掌聲
博恩以影片「【#破蛋者】臺海戰爭」成功摘下「哈哈哈哈獎」，致詞時不忘大開玩笑：「感謝中國這麼關心我們，不僅拿走一些藝人，不斷提供靈感，真怕兩岸和平。」他還幽默比喻過往的入圍經驗就像是「共軍繞台」：「每次入圍都在想『不會是這次吧？』」引起觀眾的爆笑掌聲，展現了一貫的辛辣諷刺風格，台下YouTuber們一片歡呼。
蔡阿嘎缺席典禮狂自嘲「AB合約」
網紅「長青樹」蔡阿嘎因為出國工作而不得不缺席走鐘獎，卻還是錄製一段VCR向舉辦人呱吉（邱威傑）嗆聲：「什麼意思啦？邱威傑你搞我是不是啊？不是嘛，你走鐘獎的日期是給我A日期、B日期！」他大玩自己先前被前助理蘿拉AB合約騙錢的哏，最後更補搶：「小心啦！團體會出問題齁，都是因為AB合約問題啦！」自嘲操作讓全場笑翻。
邰智源宣布開個人頻道
YouTube節目《木曜4超玩》9月時流量暴跌，讓主持人之一的邰智源都認了節目必須面臨轉型，製作人阿良最近重回節目直播時，宣布「木曜一代軍」要退役的消息，但班底卻都一問三不知，引發討論，阿翰在走鐘獎上模仿木曜4成員之一的阿部瑪莉亞，緊抓時事哏，問邰智源為什麼「把我消失了」，邰智源也回應：「不是解散，是自然地消失了。」不僅如此，他更宣布自己要獨立個人創頻道，掀起高潮。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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孫生日前被女網友告性騷，打屁股又開黃腔，他不甩風波仍然出席走鐘獎，甚至直接背部大挖洞，露出紅色內褲，他在典禮上擔任頒獎嘉賓，和金針菇一同頒發「以食為天獎」，金針菇戴著拳擊手套上台，孫生也問：「金針菇妳可以嗎？」並將穿著紅內褲的屁股對著金針菇，讓她當場翻了白眼，接著暴打了孫生的屁股兩次，讓孫生直呼：「我們Dcard見、我們Threads上面見。」
歐耶老師脫口秀太冗長 被工作人員拖下台
歐耶老師在典禮串場環節表演脫口秀，他一上台就滔滔不絕，一講就是20多分鐘，觀眾的笑臉也漸漸僵掉，甚至有網紅直接怒離席，提詞機也不斷顯示：「請下台」、「滾～」等字眼，不過歐耶老師仍然繼續講，講到喉嚨都沙啞了，最終被工作人員強制架走，而他在被帶走的同時還不斷講著他的演說，讓在場觀眾都相當傻眼，聊天室的網友也跟著炸鍋。
司儀賈培德「自罰酒」典禮大出包
賈培德（德仔）擔任典禮司儀卻不斷出包，因為忘記上酒類警語自罰一杯，後續疑似腦袋不清楚，又漏掉整個典禮橋段，讓主持人視網膜連忙跳出來救場，他本人也懊惱到當場爆粗口：「這應該是我主持過76個國家級典禮最大的出包，謝謝走鐘獎。」整場典禮酒杯不離手，不斷自己罰酒，成為頒獎過程中的小插曲。
李多慧跳三振舞成「嬌」點
韓籍啦啦隊女神李多慧和Joeman一同擔任「運動健身獎」、「說走就走獎」的頒獎人，Joeman在台上自誇，表示自己說走就走的經歷十分豐富，而李多慧也不遑多讓，強調自己能夠「說跳就跳」，下1秒就Cue老師下音樂，跳起「三振舞」，更拋媚眼鎮壓全場，鏡頭拍攝的角度竟讓她險些春光外洩，相當驚險，成為典禮意外「嬌」點。
博恩幽默感謝中國獲全場掌聲
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蔡阿嘎缺席典禮狂自嘲「AB合約」
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邰智源宣布開個人頻道
YouTube節目《木曜4超玩》9月時流量暴跌，讓主持人之一的邰智源都認了節目必須面臨轉型，製作人阿良最近重回節目直播時，宣布「木曜一代軍」要退役的消息，但班底卻都一問三不知，引發討論，阿翰在走鐘獎上模仿木曜4成員之一的阿部瑪莉亞，緊抓時事哏，問邰智源為什麼「把我消失了」，邰智源也回應：「不是解散，是自然地消失了。」不僅如此，他更宣布自己要獨立個人創頻道，掀起高潮。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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