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今年最後一檔！ATTA台中國際旅展25日至28日一連4天在台中國際展覽館盛大登場。此次展覽結合旅行社、飯店、餐飲集團、遊樂園等260個攤位展出，同時台中市政府也大力推廣品酒生活節，同場加碼舉辦精品咖啡展，邀請近50家咖啡知名品牌聯合參展，吸引上萬名「咖友」共襄盛舉，估計總人潮將破300萬人次。台中國際品酒生活節，首度與台中市政府大力推廣的「台中好酒節」攜手合作，力推台中在地好酒與世界交流。另外，「台中地酒風味館」也邀請9家在地職人酒莊與會，並首創食酒風格市集，找來知名飯店、餐廳等12家業者強強聯手。備受矚目的「台中國際精品咖啡展」則是首次舉辦，邀請「豆超」、「歐克佬」、「勁香」知名品牌展出，其中還有來自台東的黑馬、今年榮獲Coffee Review高分精品咖啡豆的「八根咖啡」等近50家咖啡品牌，從咖啡生、熟豆、咖啡設備、器皿、咖啡代工等，相關周邊應有盡有，「咖友」可以只花一趟車程，就能享受到吃喝玩樂。這次咖啡展除了各大品牌商參與外，主辦單位也邀請國際級咖啡講師蒞臨台日咖啡論壇，與「咖友」近距離交流，帶動台灣咖啡產業發展新動向；此外，還有台灣大昌華嘉所舉辦的2024 PROBAT盃烘豆大賽。