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▲鳥取砂丘位於山陰海岸地質公園，沙丘地帶東西長（寬度）約達到16公里、南北則有2.4公里，來此可於沙上鳥瞰日本海。（圖／記者葉盛耀攝）

▲超寬廣的鳥取沙丘上，人們變成小小的黑點。（圖／記者葉盛耀攝）

▲沙丘還會呈現特別的自然紋理，如「風紋」、「砂簾」、等自然現象。（圖／鳥取縣觀光交流局提供）

▲「高濱咖啡廳Takahama Cafe」裝潢由日本建築大師隈研吾領軍的「隈研吾建築都市設計事務所」設計。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「高濱咖啡廳Takahama Cafe」有獨特的設計。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「高濱咖啡廳Takahama Cafe」的2樓，有個面沙丘的座位。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「高濱咖啡廳Takahama Cafe」提供咖啡等特色飲品，並有麵包、漢堡等輕食。（圖／記者葉盛耀攝）

提起到日本鳥取旅遊，多數人第一推薦景點，即是「鳥取沙丘」，是日本最大沙丘之一，也是日本最大的「觀光用」沙丘，第一眼看到鳥取砂丘，會覺得好似沙漠，但是卻靠近海岸邊，極具衝突感，此時秋天來最佳，可慢步到制高點欣賞海景，沙丘的砂粒相當細小，赤腳踏著也覺得柔軟有趣。而鳥取砂丘一旁還有家咖啡館，裝潢由日本建築大師隈研吾領軍團隊所設計。鳥取砂丘位於山陰海岸地質公園，沙丘地帶總面積高達1800公頃，東西長16公里、南北2.4公里，最大的沙丘落差約有90公尺，因此來此肯定會被沙丘的壯大如沙漠給震懾，雖然廣大但並非一望無際，因為視線往前就是大海，地形相當獨特。鳥取沙丘屬於山陰海岸國立公園的特別保護地區，1955年日本政府指定為天然紀念物，2007年入選日本地質百選。而鳥取沙丘形成原因，是由源自日本中國地方的山區內千代川，因急流輸送而來的花崗岩質泥沙，再經過日本海冬季時海浪不斷拍打後，兩者共同作用下形成的沙丘。因風向，沙丘還會呈現出獨特的自然紋理，如「風紋」、「砂簾」、「砂柱」等自然現象，看起來相當漂亮，喜愛拍照的旅客，肯定能在此拍出有如置身沙漠中的超美鉅作。此外，鳥取砂丘也成為了戶外活動的勝地，來到這裡可以體驗多樣活動，像是騎駱駝、滑翔翼、砂丘滑砂、胖胎車和沙漠瑜珈等。沙丘旁更有「砂之美術館」，是世界上唯一以「沙」做為雕塑作品素材的室內美術館。而在鳥取沙丘入口處更有家咖啡館「高濱咖啡廳Takahama Cafe」，裝潢由日本建築大師隈研吾領軍的「隈研吾建築都市設計事務所」設計。活用鳥取縣産材、使用耐震耐火的直交集成板，建構出17度斜角木質三層樓建物。來到這裡，除了2樓的面海座位，還有3樓露天座位區，都能飽覽砂丘美景與海景。而來此除了品嚐咖啡，還有牛奶冰、麵包、輕食漢堡等餐點。鳥取砂丘與高濱咖啡廳網址：https://www.tottori-guide.jp/sakyu/交通指南：從JR鳥取站坐往鳥取砂丘方面巴士約22分鐘，在鳥取砂丘(砂丘會館)下車，或搭乘麒麟巴士，季節時間限定。