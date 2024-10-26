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▲劉若瑀（左起）、陳懷恩導演、藝術總監黃誌群暢談《非想非非想》的拍攝故事。（圖／高雄電影節）

▲▼陳懷恩導演、藝術總監黃誌群（下）很感謝紀錄片的贊助者，沒有他們就沒有《非想非非想》。（圖／高雄電影節）

2024高雄電影節進入倒數第二天，台灣表演藝術團體「優人神鼓」紀錄片《非想非非想》今（26）日於雄影首映，導演陳懷恩與「優人神鼓」創辦人劉若瑀、藝術總監黃誌群一同出席受訪。陳懷恩表示《非想非非想》從2019年開始紀錄「優人神鼓」，卻在同年8月遭遇火襲，位於木柵老泉山的排練場付之一炬，「對優人神鼓來講，這火災影響很大，很多道具都很重要，包括那些鼓和木，最重要的是練習的場地」。「優人神鼓」1988年由創辦人劉若瑀創立，前身為優劇場，以打坐、打拳、打鼓做為訓練核心，成為台灣當代具影響力的藝術團體之一。導演陳懷恩回憶，《非想非非想》開拍後就遇到那場意外大火，劇團只能搭棚練習，在山區還原工作也格外辛苦，「所以開始時，就覺得從這劇團碰到這遭遇後，會怎麼因應？造成的影響除了硬體之外，還有創作上的改變，對這樣的起點滿有興趣的」。陳懷恩透露，當時劇組希望紀錄片以火災之後的場景開始，為此做了1個多月的田野調查，沒想到又遇上新冠疫情，對「優人神鼓」的收入大受影響，「『優人神鼓』團隊有50人，疫情那段時間表演都停止，大家都知道那時疫情沒有終點，要如何維繫下去？對他們來說很茫然，但劉若瑀老師他們不放棄這段寶貴時間，反而回歸『優人神鼓』一直以來培養演出者的方式，再把這基礎打得更好。」陳懷恩補充，一開始他也好奇為何打鼓需要這麼多的訓練？後來透過觀察跟了解，發現一個人打鼓看起來不難，但一群人打鼓真的很難，每個演出者的心情，或是當下狀態不同，聲音都會不一樣。回憶拍攝紀錄片的過程，陳懷恩說：「劉若瑀老師在訪談時說了一句話讓我印象深刻，她說『燒掉後，東西不見時，才發現以前在做什麼』，她很想再走回30年前的狀態，很多人在經歷失去時都會這樣，有負面轉為正面的狀態，這是很寶貴的，這是很有戲劇張力的事情，我們就覺得這是很好的開始。」紀錄片片名《非想非非想》是由劉若瑀命名，她透露當初劇組人員詢問片名時，她低頭一秒就想出「非想非非想」，有感「所有人間事情是虛幻」，「優人神鼓」就是無中生有的團體，「我們的人生是虛幻的，虛空的，我們盡量活在當下， 當時冒出『非想非非想』，就是一個存在的境界，是一個看見自己在想的狀態，對『優人神鼓』而言，紀錄片不是要闡述偉大的豐功偉業，但也因那場火災，因那是『優人神鼓』的30年，觸動了我們思考是不是有些事要去記錄一下」。劉若瑀直言看完紀錄片讓她很驚豔，「導演藉著優人30多年的故事，也把台灣的故事說出來了。」黃誌群則分享自己的觀後感就是「感謝」，「成就這部紀錄片要感謝很多贊助者、若瑀姐和陳懷恩導演，有大家的幫忙，這部片才能被拍出來」。