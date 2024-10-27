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美國總統大選邁入倒數，美國前總統、共和黨總統候選人川普（Donald Trump）為搶年輕選票，登上全球最熱門podcast節目「喬羅根體驗」（The Joe Rogan Experience），其中提到台灣時，再次表示「台灣搶走了我們大概100%的晶片生意」，並強調台灣若要美國保護，就應該支付保護費。根據美聯社報導，川普在長達3小時的訪談中，分享了許多他在造勢活動和其他訪問中曾經提過的故事，其中也有包含有趣、輕鬆的部分，還與喬羅根討論了不明飛行物（UFO）是否存在等話題。在訪談中，川普批評用聯邦補助大力扶植美國半導體產業的做法，也批評長期與美國結盟的台灣。他向喬羅根表示，「台灣偷走了我們的晶片生意。他們希望我們提供保護，他們需要保護，但他們沒有為這項保護付錢。黑幫可是會收保護費的，是吧？」川普在今年6月接受「彭博商業周刊」（Bloomberg Businessweek）專訪時，也發表了類似言論。當時他質疑美國是否應該保衛台灣，稱台灣搶走了大概100%的晶片生意，「我認為，台灣應該付給我們保護費」，「我們跟保險公司沒兩樣。台灣什麼都沒給我們。」另外川普提到中國國家主席習近平時，稱「不管你喜不喜歡，習近平是個出色的人」。