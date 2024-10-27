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▲台北市長蔣萬安昨出席天母萬聖節活動扮裝成五條悟，但大寶兒沒打滿分。（圖／蔣萬安臉書）

台北市長蔣萬安今（27）日出席台北客家義民嘉年華時，再度與韓籍啦啦隊女神李多慧同台，他受訪時笑說自己是妻子石舫亘「永遠的亘粉」，超怕重演上次同台李多慧笑得開心、被網友調侃。蔣萬安也透露，他昨在天母搞什麼鬼萬聖節活動，扮裝成長子最愛的「五條悟」，但大寶對他的髮型還不夠滿意，不過，他認為自己「已經盡力了，我覺得很開心」。「台北客家義民嘉年華——挑擔奉飯」活動今在北市客家文化主題公園舉行，活動邀請到啦啦隊女神李多慧擔綱代言人，現場年輕粉絲滿滿。台北市長蔣萬安入場前被媒體堵訪時強調，李多慧非常的受歡迎，這次看到這麼多年輕人參加義民嘉年華，就是李多慧的魅力。記者問到上回蔣萬安跟李多慧同台時，笑得特別開心、還牽起李多慧的手，蔣萬安則喊「我太太名字有一個亘，所以我是永遠的亘粉！」昨天母萬聖節活動，蔣萬安接受兒子的推薦，扮裝成《咒術迴戰》的五條悟，蔣萬安也透露，大寶雖然開心，但是並沒有給他打滿分，「他覺得髮型可以再更好」，最好往上澎一點會更帥。