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▲《異形》中的怪物是影史最經典的嚇人生物之一。（圖／摘自IMDb）

▲古天樂在公益活動中和小朋友互動溫馨，外界也常關心他何時要升格當爸爸。（圖／摘自IG）

已經是香港影壇中流砥柱、自製自演，還推出今年香港賣座最高大片《九龍城寨之圍城》的古天樂，事業亮眼又有豐厚身家，人生看似非常圓滿，只缺了身旁的另一半和自己的孩子。日前他過54歲生日時，因為抱起粉絲的女兒，聽到寶寶大哭，立刻送還媽媽手上，卻讓孩子一度雙腳懸空差點掉下來，招來各方議論。他被問到何時有自己的小孩，繼續給出標準答案：「不知道耶。」記者再問：「明年可能嗎？」他反擊道：「你當我異形啊？可以單性繁殖。」雖然古天樂的回答看似自我打趣，其實透露了「目前單身」的玄機，並沒坦承有任何戀情，工作還是佔據生活中的大多數時間。今年他以《九龍城寨之圍城》成為香港影壇的「救市主」，讓低迷的電影市場得到振奮，現在要和該片多數老班底再合作明年春節的賀歲片《臨時決鬥》，他解釋主要是想拍一部開心的電影，與坊間傳的「救市」無關，表示喜劇最難拍的地方是需要有很多笑點，而這些都不一定能在劇本裡預先寫出來，常常靠拍攝時的即興設計，而「城寨4子」在這部片中只有胡子彤和張文傑回歸，知名度最高的林峯、人氣正旺的劉俊謙此次都無法參與，會否覺得可惜？古天樂答道：「下次吧。」之前和小寶寶造成的糾紛，古天樂覺得自己的舉動還蠻合理：「她都已經在哭了，當然還給家長啊。」早先有人諷刺他都沒先注意孩子的家長有沒有接好就放手，實在太粗心大意，卻也有人緩頰，認為拍照時間太趕，不能怪他。更有人覺得，小朋友長大以後，可以炫耀自己被古天樂抱過，反而還是同儕沒幾個人能享受的待遇。