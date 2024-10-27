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宏都拉斯自2023年與台灣斷交，轉而與中國建交後，原本預期將大舉進軍中國市場的白蝦出口，沒想到事情不如預期。中國在建交一年之後，今年7月才進口了第一批2個貨櫃約36噸的白蝦，儘管後續允諾要再買250個貨櫃白蝦，卻遲遲未兌現。這250個貨櫃的白蝦因雙方爆發價格糾紛而無法順利出口，使得宏都拉斯損失慘重。綜合媒體報導，宏都拉斯與中國建交後，就發生了多次的白蝦爭議。據宏都拉斯全國水產養殖農民協會（Andah）公布，中國在今年7月才進口了第一批白蝦，但只有2個貨櫃、約36噸。後續雙方簽訂了250個貨櫃白蝦的採購協議，卻因為價格因素，導致合約破局，漁民等相關產業鏈損失難以估計。Andah執行長阿馬多（Javier Amador）坦言，與中國初步接觸後，最初的購買報價被拒絕，而中國提出的購買價也讓他們無法接受，因為成本太高。宏都拉斯是中美洲主要白蝦生產國，養蝦產業更是該國水產養殖業的基石，如今卻面臨了一場前所未有的危機。Andah表示，2024年養蝦產業已損失超過4770萬美元（約台幣15.2億元），在台灣市場消失後，又碰上了墨西哥海關暫時關閉又損失1450萬美元（約台幣4.6億元）和220萬公斤蝦。Andah表示，「我們的蝦農正受到來自四面八方的打擊，更高的生產蝦成本，又難以在全球市場上公平地銷售蝦，令許多業內人士感到沮喪。」由於養蝦產業為當地創造2萬個直接就業機會，每年為國家貢獻約3億美元。當前的危機也迫使數千人生計面臨風險，特別是在以蝦類養殖為主要收入來源的沿海社區。宏都拉斯於2023年與台灣斷交、轉向中國後，養蝦產業的問題屢屢被提及。據該協會統計，今年第三季，白蝦出口量相較去年同期萎縮25.2%，降低至4539萬8240磅，其中對台灣出口銳減至67.6%，降為660萬6853磅。阿馬多當時直言，「宏都拉斯穩固台灣市場的地位是經過10年努力才建立起來的，但由於政府決定與中國建交，如今已經失去這個市場。」