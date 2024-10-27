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司法院憲法法庭25日針對國會改革相關修法爭議作出判決，大量條文被判定違憲。民進黨立院黨團吳思瑤痛批在野黨立委已出現「違憲新三寶」，民眾黨立委黃國昌、國民黨立委翁曉玲、吳宗憲。對此，翁曉玲回嗆吳「臉皮厚到不曉得藏拙」，在三個法學博士面前班門弄斧、強詞奪理。翁曉玲在臉書痛批吳思瑤，為什麼有人就是臉皮厚到不曉得藏拙，總在三個法學博士面前班門弄斧、強詞奪理， 以為大聲吵鬧法理就會站在她那邊。民進黨委員以為他們在這次憲法判決上站了上風，其實是被大法官重重打臉還不自知。翁曉玲指出，吳思瑤不是說「沒討論、沒民主」、民進黨立委鍾佳濱不是說「舉手表決違憲」嗎？但根據大法官釋憲結果，大法官可是說有討論、有民主，舉手表決不違憲。民進黨團怎麼不去向大法官抗議？他們對得起青鳥嗎？翁曉玲指出，黃國昌、吳宗憲和她在捍衛國會改革法案的合憲性上盡了全力， 未來會繼續守護憲政法治， 作「維憲三寶」， 相信還會有更多的維憲四寶、五寶一起加入，共同維護中華民國憲政秩序。