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▲萬聖節變裝吃丸亀製麵「烏龍麵買一送一」！抽獎1000元現金抵用券。（圖／翻攝自丸亀製麵FB）

▲萬聖節到壽司郎喊通關密語「我愛壽司郎」送「萌抱煎餅」！抽獎500元優惠券。（圖／翻攝自壽司郎FB）

迎接10月31日萬聖節快樂！週末一定要換上萬聖節裝扮一起來搗蛋，丸亀製麵推出「丸樂烏龍趴」優惠活動，變裝吃烏龍麵「買一送一」、上傳用餐照片還可抽獎「現金抵用券1000元」；到壽司郎用餐喊「我愛壽司郎」通關密語免費送「壽司郎萌抱煎餅」，上傳變裝用餐照抽獎「500折價券」一次整理。萬聖節丸亀製麵「丸樂烏龍趴」優惠活動，提醒大家，穿著成套萬聖服裝，由門市夥伴認定符合資格為主；限單點菜單上1號-11號中碗烏龍麵（口味一致，僅可外帶或內用，外送不適用），不包含12號限定口味、炸物、飲料、單點等；優惠不併用。活動期間於丸亀製麵FB官方粉絲團留言上傳「變裝到門市用餐的照片」，tag2位好友並留言「#萬聖節變裝吃烏龍麵買一送一」，還可抽獎「1000元」現金抵用券（共6名）；11月8日於留言區公佈得獎者。即日起至10月31日，壽司郎推出萬聖節特別活動，開賣期間限定「萬聖節南瓜布丁蛋糕」；10月31日當天於全台壽司桌席用餐，說出通關密語「我愛壽司郎」，免費送「壽司郎萌抱煎餅」！每店限量500個，贈完為止。即日起至10月31日23:59止，穿著萬聖節裝扮至全台壽司郎店內用餐並拍照，追蹤按讚「台湾スシロー 台灣壽司郎 」官方FB、並於活動貼文留言處上傳在壽司郎店內用餐照，即可參與抽獎「壽司郎500元」折價券（共100名）。11月6日進行抽獎並將得獎名單連結公告在FB限時動態及留言區；每人每地址限得獎一次，不得重複中獎。