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國會職權修法遭判部分違憲，立法院司法及法制委員會明（28）日將邀請立法院秘書長周萬來報告。對此，國民黨首席副書記長王鴻薇警告，如果民進黨立委想藉此修理周萬來，進而是修理立法院長韓國瑜的話，「那麼我們覺得這個樣的動作就是私設刑堂」，明天國民黨立委會有非常多人到司法委員會關切。王鴻薇提及，明天立法院各委員會中，在8個委員會裡，有7個委員會都是安排對外考察，只有司法法制委員會將邀請周萬來，前來報告在釋憲案後，《立法院職權行使法》相關行使。王鴻薇認為，如果民進黨立委只是想釐清在釋憲案後，立法院內部的運作相關規定，那麼我們尊重，但是如果民進黨立委想藉此修理周萬來，進而是修理韓國瑜的話，「那麼我們覺得這個樣的動作就是私設刑堂」。王鴻薇續指，而且民進黨想要再用自己的趁勝追擊，繼續羞辱在野黨，在這樣的狀況之下，明天即便是司法委員會以外的委員，國民黨立委會有非常多人到司法委員會關切，絕對不容許民進黨私設行堂，在釋憲案之後，又繼續為難周萬來、韓國瑜。