康芮颱風動態最新整理！原本一開始預估康芮颱風應該對台沒有太大影響，不過隨著康芮颱風受到東向西的風切影響，對流往西偏，路徑大幅向西偏移，現在陸續出現許多路徑預測不排除康芮颱風會直接侵襲台灣，《NOWnews》特別整理目前康芮颱風的最新動態，讓民眾一文看懂，不過也要提醒民眾，秋颱路徑難預測，還是要隨時注意留意颱風動向。
中央氣象署最新路徑潛勢圖！預測路徑仍未直撲台灣
根據中央氣象署上午資料顯示，康芮颱風的路徑確實西修，將在下週會有北轉的趨勢，實際的時間點還有待觀察，不過在北轉的路徑當中，不確定性（紅框）的路徑範圍已經幾乎涵蓋整個台灣，但目前預測走向還是不以直撲台灣為主要路徑。
康芮颱風會登陸台灣嗎？專家揭關鍵點
前氣象局長鄭明典在臉書上表示，康芮颱風發展中！康芮颱風的雲系有點鬆散，現在稍稍有整合起來的趨勢，當颱風距離遠，其實不用太早談會不會到台灣來，多看看颱風的發展階段，多累積經驗比較有趣。
鄭明典指出，昨天之前，康芮颱風環境的垂直風切大，所以強對流和低層環流中心對不上，強度發展很緩慢，甚至有低層多環流中心的現象，現在垂直風切明顯減弱，康芮颱風雲系就開始集中，低層環流中心也慢慢整合起來。針對康芮颱風未來是否可能西偏靠近台灣甚至侵台，鄭明典點出關鍵指出，路徑上關鍵因素還是北方槽線和副高的相互影響，副高不退就會偏西移動，槽線南壓就可能導引颱風往北。
康芮颱風路徑仍在分歧中！北部地區下週降雨躲不掉
氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」分析師歐宗學也提到，下週三開始，台灣各地的天氣會有較高不確定性，關鍵因素就是目前在菲律賓東方海面的康芮颱風，未來會先往西接近菲律賓，後續有往北轉向趨勢，但就是這個往北轉的時間、位置以及角度在目前預報資料中還有很大分歧，將會左右與台灣之間的距離。
歐宗學提到，部分預報顯示仍以較遠距離在台灣東方遠海北上，僅外圍環流加強東北季風，迎風面持續陰雨，但另一部分資料則是較接近台灣，甚至直接侵襲，可能會為各地帶來顯著風雨，不過現階段預報還沒辦法肯定的說會是哪種狀況，只能繼續追蹤觀察。但不管康芮颱風是不是會靠近台灣甚至撲台，北台灣地區都會因為受到東北季風加上康芮颱風外圍環流的影響，有明顯的降雨，民眾要持續留意颱風最新動向！
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根據中央氣象署上午資料顯示，康芮颱風的路徑確實西修，將在下週會有北轉的趨勢，實際的時間點還有待觀察，不過在北轉的路徑當中，不確定性（紅框）的路徑範圍已經幾乎涵蓋整個台灣，但目前預測走向還是不以直撲台灣為主要路徑。
康芮颱風會登陸台灣嗎？專家揭關鍵點
前氣象局長鄭明典在臉書上表示，康芮颱風發展中！康芮颱風的雲系有點鬆散，現在稍稍有整合起來的趨勢，當颱風距離遠，其實不用太早談會不會到台灣來，多看看颱風的發展階段，多累積經驗比較有趣。
鄭明典指出，昨天之前，康芮颱風環境的垂直風切大，所以強對流和低層環流中心對不上，強度發展很緩慢，甚至有低層多環流中心的現象，現在垂直風切明顯減弱，康芮颱風雲系就開始集中，低層環流中心也慢慢整合起來。針對康芮颱風未來是否可能西偏靠近台灣甚至侵台，鄭明典點出關鍵指出，路徑上關鍵因素還是北方槽線和副高的相互影響，副高不退就會偏西移動，槽線南壓就可能導引颱風往北。
康芮颱風路徑仍在分歧中！北部地區下週降雨躲不掉
氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」分析師歐宗學也提到，下週三開始，台灣各地的天氣會有較高不確定性，關鍵因素就是目前在菲律賓東方海面的康芮颱風，未來會先往西接近菲律賓，後續有往北轉向趨勢，但就是這個往北轉的時間、位置以及角度在目前預報資料中還有很大分歧，將會左右與台灣之間的距離。
歐宗學提到，部分預報顯示仍以較遠距離在台灣東方遠海北上，僅外圍環流加強東北季風，迎風面持續陰雨，但另一部分資料則是較接近台灣，甚至直接侵襲，可能會為各地帶來顯著風雨，不過現階段預報還沒辦法肯定的說會是哪種狀況，只能繼續追蹤觀察。但不管康芮颱風是不是會靠近台灣甚至撲台，北台灣地區都會因為受到東北季風加上康芮颱風外圍環流的影響，有明顯的降雨，民眾要持續留意颱風最新動向！