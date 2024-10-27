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▲康芮颱風最新路徑潛勢圖，目前中央氣象署預估還沒有「直撲台灣」的路徑。（圖/中央氣象署）

▲康芮颱風路徑大幅度修正偏西，路徑上關鍵因素還是北方槽線和副高的相互影響，副高不退就會偏西移動，槽線南壓就可能導引颱風往北。（圖/林老師氣象站）

▲不管康芮颱風的是否更靠近台灣，下週三至下週五，北部地區會受到東北季風及颱風外圍環流影響，有明顯的降雨。（圖/中央氣象署）

康芮颱風動態最新整理！原本一開始預估康芮颱風應該對台沒有太大影響，不過隨著康芮颱風受到東向西的風切影響，對流往西偏，路徑大幅向西偏移，現在陸續出現許多路徑預測不排除康芮颱風會直接侵襲台灣，《NOWnews》特別整理目前康芮颱風的最新動態，讓民眾一文看懂，不過也要提醒民眾，秋颱路徑難預測，還是要隨時注意留意颱風動向。根據中央氣象署上午資料顯示，康芮颱風的路徑確實西修，前氣象局長鄭明典在臉書上表示，康芮颱風發展中！康芮颱風的雲系有點鬆散，現在稍稍有整合起來的趨勢，鄭明典指出，昨天之前，康芮颱風環境的垂直風切大，所以強對流和低層環流中心對不上，強度發展很緩慢，甚至有低層多環流中心的現象，現在垂直風切明顯減弱，康芮颱風雲系就開始集中，低層環流中心也慢慢整合起來。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」分析師歐宗學也提到，下週三開始，台灣各地的天氣會有較高不確定性，關鍵因素就是目前在菲律賓東方海面的康芮颱風，未來會先往西接近菲律賓，後續有往北轉向趨勢，但不管康芮颱風是不是會靠近台灣甚至撲台，