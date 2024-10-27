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▲▼蔡依珊是美國布朗大學生化碩士，因結婚放棄博士候選人資格。（圖／蔡依珊臉書）

▲蔡依珊和很疼愛愛犬「憨憨」。（圖／蔡依珊臉書）

▲▼蔡依珊沒有官夫人架子，除了把自家食品事業經營得有聲有色，也長年致力公益。（圖／蔡依珊臉書）

▲蔡依珊玩快問快答，被同事靈魂拷問。（圖／蔡依珊IG）

紅豆食府千金、名媛蔡依珊擁有絕頂顏值、大家閨秀氣質，出生名門望族的她，據傳身家達千億元，2006年底嫁給國民黨副主席連勝文後產下兩名兒子，目前為自家即食品牌創意總監，忙於事業也不忘做公益，形象優質。蔡依珊近日挑戰終極二選一，侃侃而談各種私秘問題，除了笑稱不想工作，連洗澡的習慣都誠實回答。蔡依珊日前在IG上傳一段影片，員工掌鏡跟她玩快問快答，要求老闆3秒鐘說出答案，蔡依珊依序透露早餐會選擇麵包，而不是饅頭， 休假時都會很早起床，前一晚不愛熬夜，被問喜歡夏天還是冬天，她調皮回答「秋天」，至於喜歡的工作方式是到公司上班還是居家辦公，蔡依珊一秒答覆：「不工作！」說完還自己笑場。接著，蔡依珊表示，最常使用手機工作，員工再問洗澡的方式，她說比較常淋浴，並非泡澡，被問是貓派還是狗派，家中飼養一隻法鬥的蔡依珊說：「本人是貓，但我喜歡狗！」她還說喜愛窩在家裡勝過外出旅行，曾經自爆是吃貨的她，選擇甜食還是鹹食，蔡依珊回答得很詳細，「先吃鹹酥雞再吃甜的，然後再回去（吃）鹹酥雞！」網友看完短片紛紛留言：「我也喜歡不工作」、「好漂亮的女生」、「笑容甜美、好幽默的快問快答」、「思維都和妳一模一樣耶」、「老闆太美了」、「心目中台灣漂亮女生前三名！」還有人認為片中的她神似女星蔡燦得。