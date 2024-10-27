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司法院憲法法庭針對國會改革釋憲案作出判決，多項爭議條文被宣告違憲，民進黨團出招提出5點訴求。對此，李彥秀今（27）日直言，三機關人事案審查，與釋憲根本沒有關係，民進黨黨團不急，民進黨召委更是「事不關己，高高掛起」，不排審查案，現在堅持三項人事案併審，根本就是意圖「夾帶過關濫竽充數」。李彥秀提及，針對釋憲結果，民進黨團提出，第一、在野黨立委應停止詆毀大法官，拿出基本民主素養，第二、應依據釋憲結果即刻行使國家通訊傳播委員會、考試委員、大法官的人事同意權，第三、在野黨應立即停止上會期胡亂成立的調閱小組、調閱委員會，第四、應立即停止審查藍委翁曉玲所提的憲法訴訟法修正案，因為這不僅違憲，也是意圖癱瘓憲法法庭。「根本就是大開民主倒車，離譜至極。李彥秀認為，大法官依職權進行憲法解釋，本來就該接受各界公評，辯明真理本來就是民主自由的本質，大法官不是民主獨裁者，民進黨更不能限制人民的言論自由；三機關人事案審查，與釋憲根本沒有關係，民進黨黨團不急，民進黨召委更是「事不關己，高高掛起」，不排審查案，現在堅持三項人事案併審，根本就是意圖「夾帶過關濫竽充數」。李彥秀也說，釋憲後，調查權由院會行使，依然能成立調查委員會，民進黨執政下，例如再生能源弊案等弊案，立法院都會盡力調查真相，讓弊案無所遁形，更能發揮「鯰魚效應」，激勵檢調的辦案效率；從實質廢死到護航行政獨裁，現行憲法法庭運作方式，已經成為太上元老院，不僅失去中立性，更讓憲法法庭意見趨於單一，失去原本的功能與意義。開啟「憲法訴訟法」的修正討論，是要幫司法找回正當性及說服力，民進黨團急著跳出來喊違憲，更證明民進黨將大法官當成護航的急先鋒，鬥爭的馬前卒。