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▲休傑克曼（右）與黛博拉結婚27年，一直是外界眼中的賢伉儷，但去年宣告分手，走向離異的結局。（圖／美聯社／達志影像）

▲休傑克曼（左）與薩頓佛斯特合演舞台劇《音樂世界》，擦出愛的火花，彼此的婚姻都因此畫下句點。（圖／摘自IG）

過往在公眾眼前都是「愛家好男人」的休傑克曼，去年宣告要和結婚27年的妻子黛博拉李佛尼斯離異，全球影迷都感到詫異。近日似乎背後的原因逐漸明朗：他早在前年於紐約百老匯演出舞台劇《音樂世界》時，就已和女主角薩頓佛斯特假戲真做。去年底八卦刊物報導此緋聞，還沒有被認真看待，這兩天薩頓向丈夫提出離婚，外界才恍然大悟，原來八卦流言絕非空穴來風。而英國每日郵報也稱黛博拉早在宣告分手之前，就懷疑休傑克曼已變心，只是她絕不會公開批評或指責他什麼。從澳洲到美國娛樂界發展的休傑克曼，雖然是以漫畫英雄片中的「金鋼狼」一角被廣大觀眾認識，其實他在澳洲是個歌舞劇演員，在好萊塢走紅後，每隔一陣子就會回到舞台上演出，之前的幾齣戲都沒有惹出太大的風波，不料《音樂世界》竟然讓他的多年婚姻就此畫下句點，現在他的「好男人」人設是否會崩壞、衝擊演藝事業？各方也尚在拭目以待。和休傑克曼傳緋聞的薩頓佛斯特，在劇場界的地位比影視界崇高，舞台劇迷以外的多數觀眾，對她並不算熟悉。然而八卦刊物稱休傑克曼在她面前並不端架子，常常讓她覺得自己才是這齣戲的主角，更堅持兩人的名字一起掛在劇名之上，給她很大的禮遇，她當然對他好感暴增，又因為都在劇場界苦熬多年，有共通的話題，到最後演變成婚外情，衝擊到彼此的婚姻。休傑克曼今年夏天才因為《死侍與金鋼狼》大賣，電影事業再度回春，現在就冒出了疑似不倫的緋聞，可是黛博拉沒有要為難他，選擇對外噤聲，因而衝擊有可能不如想像中大，英國每日郵報報導，他與黛博拉離婚時，有約定過將昔日的婚姻生活內幕視為隱私、絕口不提，所以檯面上並不會撕破臉，讓休傑克曼有機會在風波中全身而退。