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▲受到東北季風影響，北部周一起能感覺到明顯降溫。（圖／中央氣象署提供）

▲中央氣象署最新康芮颱風路徑預測指出，預估周三至周五（10月30日至11月1日）離台灣較近。（圖／中央氣象署提供）

▲一周降雨趨勢。（圖／中央氣象署提供）

好天氣只到假日！受到東北季風增強影響，北部周一起將能明顯感覺到降溫，而康芮颱風（國際命名 KONG-REY）逐漸增強，最新路徑更西修貼近台灣。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，中央氣象署表示，康芮颱風路徑變化仍大，預估周三至周五離台灣較近。目前太平洋地區共2個颱風，今年第21號輕度颱風康芮持續增強，過去幾天颱風路徑持續向西修正，氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，根據歐洲中期天氣預報中心剛出爐的最新預測，康芮颱風有機會在11月1日（周五）前後從花蓮登陸，再由桃園、新竹交界附近出海，暴風圈路徑貫穿台灣。但目前系集間差異仍大，路徑變數多，仍需滾動式關注。「觀氣象看天氣」提到，康芮颱風今起環境逐漸轉佳，預計未來能達到中颱上限，暴風圈半徑上看280公里，有可能成為一個「大又強的颱風」，應持續留意。中央氣象署表示，康芮颱風27日8時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1390公里海面上，以每小時14公里速度，向西轉西北西進行，目前康芮颱風對台灣暫時未造成影響，而明（28）日開始東北季風增強，受到季風影響，周二北部、東北部天氣轉涼，並有局部短暫雨。周三至周五受東北季風及康芮颱風外圍環流影響，大台北、東北部有局部較大雨勢發生的機率，東部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。