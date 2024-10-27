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▲昨日雙方首度發文對外證實分手，並透露已經開分一段時間了。（圖／眾量級 CROWD IG）

▲Andy曬出與大黃蜂合照的影片，再度發聲感謝各界的關心。（圖／Andy IG）

YouTuber情侶「眾量級」家寧、Andy近年來頻頻被傳分手，昨（26）日兩人終於對外證實已經結束情侶的關係。Andy事後也再度於IG限動發聲感謝各界的關心，並分享與命理師簡少年合作拍的短片，影片中簡少年還透露Andy明年「男粉會變多」。昨日家寧與Andy在「眾量級 CROWD」的IG發文表示，雙方經過深思熟慮後，決定結束情侶的關係，同時也宣布眾量級頻道暫時停更，「謝謝大家耐心等候給予我們空間和時間梳理自己的心情，也感激這一路走來的心酸與喜悅，也祝福彼此未來會更好」。事後Andy也在個人IG限動貼出與大黃蜂合照的影片寫下：「謝謝大家的關心，我們都好好的，未來我會學習大黃蜂的堅毅與勇敢。」此外，Andy也發出與命理師簡少年合作拍攝的短片，影片中Andy體驗了「畫像術」，他憑直覺畫出自己2025年的運勢，簡少年也在一旁分析他的作品，並指出Andy明年將「男粉大爆發」。