我是廣告 請繼續往下閱讀

▲江宏恩因為被下藥染上毒癮。（圖／三立提供）

▲江宏恩角色相當淒慘。（圖／三立提供）

江宏恩近日在三立八點台劇《願望》中被下藥染毒設計仙人跳，他所飾演的耀武個性直爽，以為自己靠著酒店媽媽桑可以得到好處，殊不知一切都是圈套，不僅被兄弟黃少祺的初戀女友王樂妍色誘，甚至還在咖啡中加入毒品讓他常常光顧酒店，並下藥昏迷設計仙人跳，逼他在江國賓面前下跪錄影簽下賠款十億單據，而染上毒癮的他也開始產生戒斷現象，不斷失控暴衝、自言自語，精湛的演技也讓觀眾表示看的好過癮。江宏恩表示這次耀武這角色的喜怒哀樂很鮮明，跟以往的角色比較不一樣，可以大喜大悲也可以大怒，而面對劇中遭王樂妍咖啡中下毒，而染上毒癮，「粉紅陷阱」是男人很容易陷入的一個陷阱，是不是能夠閃過這種誘惑，也是一門功夫與學問，江宏恩說他覺得男人在每個人年齡遇到這種狀況，處理的方式不一樣，那就是要看自己，這門學問雖然很「八股」，可是實際面對的話還是要看自己的把持能力。江宏恩形象一直都很不錯，他表示年紀到了，經歷的事情也多，也受過誘惑，但加結婚多年的他直呼，「也許是自己的家庭，也許是自己的工作，甚至自己的寵物，我覺得都有可能是讓自己能夠比較克制這方面的事情發生。」再者就是江宏恩覺得「拒絕」跟人生經驗有很大關係，有些人喜歡上酒店，有很多女生服務，但其實玩過之後就會發現一切都是曇花一現，被問到會用什麼方式拒絕誘惑？江宏恩坦言會冷處理，直接拒絕，因為不能藕斷絲連，就不能留一點小機會給對方，「其實也不必用明講這麼難堪，可以用行為表現，就是盡量不去造成有單獨相處或者是有碰面的機會，而且這些關係其實蠻庸人自擾的，不喜歡這種不痛不癢的感覺。」