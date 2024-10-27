我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周杰倫在馬來西亞舉辦演唱會，不料現場竟有粉絲現場分娩。（圖／拓元售票系統）

▲周杰倫馬來西亞演唱會上現場分娩，粉絲拍攝現場眾人驚訝。（圖／微博）

周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會在馬來西亞引發熱烈關注，近日演出期間驚現一名臨產孕婦因陣痛不得不在場外就地生產的突發情況。該孕婦挺著大肚排隊等待進場，不料突發陣痛，情況緊急，最終在現場醫護人員協助下，順利產下寶寶。目擊的粉絲們對此驚訝不已，感嘆周杰倫演唱會竟發生這樣的「傳奇時刻」。據網友分享，該孕婦即將臨盆卻依然堅持到場支持周杰倫。意外發生後，現場的醫護人員立刻趕到現場，並因情況緊急無法轉送醫院，只能當場協助接生。當寶寶順利出生時，周圍的觀眾們紛紛感到驚奇，這場演唱會因此成為難忘的經歷。這段突發情況的畫面被其他觀眾拍攝並上傳至網路，影片中可見產婦產下寶寶後，醫護人員將母子送往醫院接受照護。許多人表示這將成為小孩成長過程中的特殊回憶。針對這段插曲，不少人笑稱這位孕婦為周杰倫的「超死忠粉絲」。醫療專家提醒，孕婦在臨近生產時參加大型活動可能增加意外風險，尤其在人多擁擠的情況下，情緒激動可能引發突發狀況。雖然現場音樂聲對胎兒影響有限，但專家建議，孕婦仍應根據自身情況審慎評估是否參與這類活動。