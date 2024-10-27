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新北市長侯友宜日前透露，有關新北大巨蛋的規劃方向，樹林大柑園與樹林防洪三期整開區「還算理想」。對此，國民黨立委洪孟楷加碼給建議，不只要加強親子性，更要兼顧紀念性，希望新北巨蛋結合台灣的運動紀念館，直呼「新北這一座偉大的400萬人口的城市，絕對值得規劃擁有一座屬於我們共同驕傲的巨蛋球場。」洪孟楷說，侯友宜在議會被詢問，有關新北大巨蛋的規劃方向，說出「樹林兩處臨捷運優選地」，且體育局也已經著手在盤點市內合適地點。看到台北巨蛋第一年的亮麗展現，外加明年活動外界展期幾乎全滿，代表國人的接受度以及巨蛋競技確實銳不可當，縱觀世界各大巨蛋經營模式，兼顧三方面讓新北巨蛋更能成為在地指標。洪孟楷直指，首先，親子性。新北有400萬人口，其中許多年輕爸媽，因此新北的巨蛋周邊應仿照東京巨蛋規劃兒童遊樂園，包括摩天輪、雲霄飛車、吸睛的遊樂設施，親子同樂、老少咸宜絕對是關鍵。洪孟楷續指，第二，紀念性。在歷經兩次奧運有亮眼成績，且運動發展部也即將成立，民間有更多聲音希望能夠蓋一座屬於台灣的運動紀念館，裡面可以收藏的是我國好手在國際賽事發光發熱的比賽，金牌、或是相關值得紀念的物品，這不只是經驗的傳承、也是榮耀的累積，世界各國也都有類似這樣的運動紀念館，如能跟新北巨蛋結合，未來無論當天是比賽與否，新北巨蛋都將成為各地運動迷必到訪、心目中的聖堂。洪孟楷再指，第三，交通便利性。這當然無庸置疑，一定是要方便快速聚集人潮並且疏散，且大眾運輸工具方便的位置上，而納入捷運系統，則可跟台北大巨蛋相互串聯，未來甚至能上演「巨蛋大戰」，媲美紐約的地鐵大戰，也帶動周邊發展。甚至所謂球賽經濟、演唱會經濟，周邊將會有許多飯店餐飲的需求。洪孟楷認為，帶進商業模式、市民光榮感及如何讓老中青少四代皆能前來參與就是新北巨蛋的課題。新北這一座偉大的400萬人口的城市，絕對值得規劃擁有一座屬於我們共同驕傲的巨蛋球場。