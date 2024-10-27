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▲彰化和美「吊車大王」林煙欽病逝，27日上午，家屬舉行告別式，出動自家約20台吊車、曳引車，車頭均綁上黃絲帶，齊鳴喇叭送最後一程。（圖／翻攝議員賴清美臉書）

▲彰化和美「吊車大王」林煙欽病逝，27日上午，家屬舉行告別式，出動自家約20台吊車、曳引車，車頭均綁上黃絲帶，齊鳴喇叭送最後一程。（圖／翻攝議員賴清美臉書）

今年10月間，彰化縣和美鎮「吊車大王」林煙欽病逝，享壽60歲。27日上午，林煙欽家屬舉行告別式，出動自家約20台吊車、曳引車，每台車頭均綁上黃絲帶，齊鳴喇叭送「吊車大王」林煙欽最後一程，且送行隊伍將近1公里長。縣議員賴清美指出，「吊車大王」林煙欽經營工程公司近30年，白手起家、事業有成，且性格豪爽，為人樂善好施，在地方上頗負盛名，未料因病驟逝，讓親友非常不捨。此次家屬出動起重機具等，總價市值近2、3億，場面非常壯觀。