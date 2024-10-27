今年10月間，彰化縣和美鎮「吊車大王」林煙欽病逝，享壽60歲。27日上午，林煙欽家屬舉行告別式，出動自家約20台吊車、曳引車，每台車頭均綁上黃絲帶，齊鳴喇叭送「吊車大王」林煙欽最後一程，且送行隊伍將近1公里長。 我是廣告 請繼續往下閱讀 縣議員賴清美指出，「吊車大王」林煙欽經營工程公司近30年，白手起家、事業有成，且性格豪爽，為人樂善好施，在地方上頗負盛名，未料因病驟逝，讓親友非常不捨。此次家屬出動起重機具等，總價市值近2、3億，場面非常壯觀。▲彰化和美「吊車大王」林煙欽病逝，27日上午，家屬舉行告別式，出動自家約20台吊車、曳引車，車頭均綁上黃絲帶，齊鳴喇叭送最後一程。（圖／翻攝議員賴清美臉書）▲彰化和美「吊車大王」林煙欽病逝，27日上午，家屬舉行告別式，出動自家約20台吊車、曳引車，車頭均綁上黃絲帶，齊鳴喇叭送最後一程。（圖／翻攝議員賴清美臉書） 台中18歲男開BMW撞行人！衝撞+輾壓逃離現場 驚悚瞬間畫面曝光桃園機場第二航廈火警！輸送帶設備異常、滾輪磨擦引燃防護網冒火高雄柴山驚見無名男屍！龍泉寺附近偏僻小徑 民眾路過嚇呆忙報警宜蘭死亡車禍！MINI Cooper撞分隔島波及2車 暴衝逆向慘釀1死4傷 關鍵字 彰化縣和美鎮吊車大王林煙欽告別式重機具